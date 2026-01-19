En vivo
Justicia y Paz condena a Salvatore Mancuso por 117 crímenes contra comunidades Wayúu en La Guajira

Justicia y Paz condena a Salvatore Mancuso por 117 crímenes contra comunidades Wayúu en La Guajira

Los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

