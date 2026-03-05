"Llevamos más de cinco años sin campos nuevos y eso le ha costado a Ecopetrol": Mónica de Greiff

En diálogo con Mañanas Blu, Mónica de Greiff, exintegrante de la junta directiva de Ecopetrol, analizó los resultados financieros y operativos de la compañía y la preocupación por las utilidades con el cumplimiento de las metas técnicas.

Según De Greiff, aunque las utilidades no atraviesan su mejor momento, la parte operativa de la empresa se mantiene sólida, cumpliendo con los objetivos definidos. Sin embargo, advirtió que la falta de nuevos campos de exploración está generando un impacto severo en la estructura de costos de la petrolera.



El alto costo del recobro y la falta de exploración

Uno de los puntos más críticos señalados por De Greiff es que la recuperación de petróleo en Colombia está resultando mucho más costosa debido a la ausencia de nuevos hallazgos. Al no contar con campos nuevos, la empresa debe recurrir al "recobro", un proceso de recuperación secundaria y terciaria que incrementa significativamente la inversión necesaria.

De Greiff ilustró esta situación con una comparación drástica: mientras que en el pasado producir un barril de petróleo podía costar cerca de 1 dólar, bajo las condiciones actuales de recobro en campos antiguos, el costo puede elevarse hasta los 22 dólares.

Esta diferencia impacta directamente el balance de la compañía, ya que "llevamos más de ocho años sin campos nuevos", lo que ha representado un costo altísimo para Ecopetrol.



Factores externos y presión tributaria

La exdirectiva también identificó tres factores externos que han golpeado las finanzas de la estatal: la caída del precio internacional del petróleo, la revaluación del peso (con una tasa de cambio que pasó de 4.500 a 3.700 pesos) y la implementación de nuevos impuestos.



Ecopetrol ahora enfrenta gravámenes adicionales a las exportaciones y en timbres, lo que afecta su rentabilidad en un año donde las transferencias a la nación —entre impuestos, regalías y dividendos— alcanzaron la cifra histórica de 35 billones de pesos. En total, durante este cuatrenio, la empresa ha transferido aproximadamente 180 billones de pesos al país.



El activo en el Permian: una pieza innegociable

Ante la posibilidad de vender los activos de Ecopetrol en el Permian (Estados Unidos), De Greiff fue enfática al calificarlo como un "error enorme". Explicó que este negocio es altamente rentable y que la producción allí creció un 10% el año pasado, a diferencia de la caída del 2% en la producción interna de gas en Colombia.

"Uno no reemplaza un negocio tan bueno como el del Permian, a no ser que tenga uno mejor", afirmó, subrayando que una venta apresurada podría causar un detrimento patrimonial para la nación y acarrear penalidades contractuales con socios como Oxi.

Escuche aquí la entrevista: