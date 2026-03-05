¿Qué es la soberbia? Pregunto el joven esperando una respuesta clara y concreta. Simplemente le dije: es la incapacidad de reconocer nuestros propios límites, nuestros defectos. Lo más complejo es que muchas veces se disfraza de seguridad, de carácter fuerte o de inteligencia superior.

El joven se alejó aprobando lo que le dije. Yo me quedé pensando en cómo el soberbio vive convencido de que siempre tiene la razón, de que su visión del mundo es la más correcta y de que los demás deberían adaptarse a ella. Creencia que lo cierra al aprendizaje. Pues, obviamente, quien cree que ya lo sabe todo deja de escuchar, deja de preguntar y, poco a poco, deja también de crecer.

Aunque no lo crean la soberbia suele esconder una fragilidad interior. Muchas veces es una forma de proteger el ego, una armadura que se levanta para no mostrar inseguridad, miedo o sensación de inferioridad. Eso hace que el soberbio necesite tener siempre la última palabra, corregir a los otros o imponer su criterio. No porque sea más fuerte, sino porque teme parecer débil.

El problema es que la soberbia deteriora profundamente las relaciones humanas. Nadie se siente cómodo al lado de quien siempre quiere tener la razón. La soberbia rompe el diálogo, porque transforma la conversación en una competencia. Y donde hay competencia permanente, desaparece la posibilidad del encuentro.



También la soberbia empobrece la vida interior. El mundo es demasiado complejo para ser comprendido por una sola mirada. Cuando una persona se encierra en su propia certeza, pierde la riqueza de las otras perspectivas, de las preguntas, de las dudas que amplían la comprensión de la realidad.

Trabajar contra la soberbia exige cultivar una virtud sencilla pero profunda: la humildad. Y la humildad no consiste en pensar mal de uno mismo, sino en reconocerse con verdad. Es saber que tenemos talentos, pero también límites; que podemos aportar, pero también aprender.

La humildad se ejercita escuchando de verdad, reconociendo errores, aceptando que el otro puede tener algo valioso que decir. Se fortalece cuando recordamos que todos somos aprendices de la vida.

Que quede claro que la sabiduría auténtica no produce arrogancia, sino serenidad. Quien realmente comprende algo importante de la existencia suele volverse más sencillo, más abierto, más dispuesto a seguir aprendiendo.