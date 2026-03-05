Trabajar en el exterior es posible: seis claves para profesionales que buscan oportunidades

Durante años, trabajar en el exterior ha sido visto por muchos colombianos como una oportunidad para crecer profesionalmente, mejorar sus ingresos y vivir nuevas experiencias. No solo se trata de cambiar de país, también implica acceder a mercados laborales más amplios, aprender de otras culturas y desarrollar habilidades que hoy son altamente valoradas.

Para muchos jóvenes y profesionales, dar ese paso representa una forma de acelerar su carrera. Empresas internacionales buscan talento calificado, dominio de idiomas y capacidad de adaptación, cualidades que cada vez más personas están demostrando en el exterior.

En este contexto, expertos en movilidad laboral coinciden en que los profesionales y técnicos especializados son hoy los perfiles más beneficiados por las políticas migratorias de varios países. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia y Australia, por ejemplo, mantienen programas activos para atraer talento extranjero que ayude a cubrir vacantes críticas.

Según el Foro Económico Mundial, la movilidad internacional de trabajadores calificados será uno de los motores económicos de la próxima década. Para quienes buscan aprovechar esta tendencia, especialistas recomiendan seguir algunas claves..



1. Apostarle a la educación superior

Una de las estrategias más efectivas para trabajar en el exterior es estudiar un posgrado en el país de destino. La OCDE señala que los inmigrantes que se gradúan en el país donde quieren trabajar tienen mayores probabilidades de conseguir empleo.



Los destinos más populares entre colombianos para estudios de posgrado son Reino Unido, Australia, Estados Unidos, España y Alemania. En el caso de Australia, el país se ha convertido en uno de los favoritos: 24.538 colombianos estuvieron matriculados entre enero y octubre de 2025.

Además, quienes cursan estudios superiores pueden trabajar hasta 24 horas semanales y tiempo completo en vacaciones. Si el posgrado dura al menos dos años, también pueden aplicar a una visa de trabajo posterior.



2. Tener una certificación oficial de inglés

El dominio del inglés es uno de los requisitos más importantes para acceder a oportunidades laborales internacionales. Sin embargo, no basta con hablar el idioma, también es necesario demostrarlo mediante una certificación reconocida.

Empleados en el exterior. Foto: Freepik.

Pruebas como el Michigan English Test (MET) son aceptadas por más de 2.000 instituciones de educación superior en Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa, además de servir como respaldo para procesos de visado, estudio o trabajo.

Publicidad

Aunque cerca del 90 % de los colombianos usa estos exámenes con fines académicos, su uso para procesos migratorios y laborales ha aumentado en los últimos años.



3. Aprovechar el trabajo remoto

El trabajo remoto se ha convertido en una puerta de entrada al mercado laboral internacional. Antes de mudarse a otro país, muchos profesionales comienzan trabajando desde Colombia para empresas extranjeras.

Esta modalidad permite adquirir experiencia en entornos globales, mejorar el idioma y demostrar habilidades técnicas. Ingenieros de software, diseñadores, especialistas en soporte tecnológico y analistas digitales son algunos de los perfiles más solicitados.



4. Validar los títulos y buscar vacantes

En profesiones reguladas, como medicina, enfermería o ingeniería, la homologación de títulos es obligatoria para ejercer legalmente en otros países.

Además, los expertos recomiendan buscar empleo antes de viajar. Plataformas profesionales como LinkedIn o portales especializados suelen ser el principal canal para encontrar oportunidades laborales.

Publicidad

Actualmente, ingenieros de sistemas y profesionales de la salud figuran entre los perfiles más demandados en Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá. En Australia, las oportunidades también se concentran en ingeniería, gastronomía y medios digitales.

En Colombia, entidades como el SENA y cajas de compensación también ofrecen programas y convenios internacionales para facilitar estos procesos.

5. Entender los sistemas de visado

Muchos países utilizan sistemas de migración calificada basados en puntos. Estos sistemas evalúan factores como edad, experiencia laboral, nivel educativo y dominio del idioma.

En lugares como Canadá o Australia, los candidatos pueden ser invitados o nominados según su perfil profesional y su puntaje. Por eso, es fundamental revisar con detalle las listas oficiales de ocupaciones demandadas.



6. Planificar bien el destino

Finalmente, los especialistas recomiendan planificar la migración con anticipación. Esto incluye analizar el costo de vida, el salario promedio en la profesión, la demanda laboral y contar con ahorros para cubrir gastos iniciales como vivienda, seguro médico y trámites migratorios.

Elegir el destino correcto puede marcar la diferencia entre una experiencia laboral exitosa y un proceso lleno de dificultades.

