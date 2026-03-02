DataCrédito lanzó 'auxilio' a colombianos: así funciona el salvavidas para endeudados

Miles de colombianos han ingresado a la vida crediticia sin suficiente experiencia y, en muchos casos, han tenido dificultades para responder por sus préstamos, por lo que DataCrédito Experian plantea alternativas para los deudores.

La compañía presentó herramientas que podrían convertirse en un respaldo para millones de personas con dificultades financieras. De acuerdo con DataCrédito, cerca del 70 % de los colombianos, es decir, unos 33,2 millones de personas, han tenido al menos un producto financiero.

El dato evidencia que el crédito no es un lujo, sino una herramienta cotidiana para miles de colombianos; sin embargo, también demuestra que los tropiezos son frecuentes, ya sea por pérdida de empleo, gastos inesperados o cambios que desajustan el presupuesto.

Ante esto, la clave, según expertos, no es dejar de usar los créditos, sino aprender a manejarlos con una estrategia adecuada.



Alternativas de DataCrédito para quienes están en ‘problemas’ financieros

El llamado “auxilio” no es un subsidio directo, sino una guía práctica para elegir opciones según la realidad de cada persona. En ese contexto, el mercado financiero colombiano ofrece varias alternativas:



Microcréditos o créditos de bajo monto: útiles para cubrir emergencias o impulsar pequeños emprendimientos.

Financiación en comercios: permite adquirir tecnología o electrodomésticos con pagos periódicos.

Opciones de fintech y cooperativas: diseñadas para perfiles con ingresos variables.

Estos productos pueden ser un alivio para reorganizar las finanzas si se eligen con responsabilidad. Sin embargo, el error más común es asumir cuotas que superan la capacidad real de pago.



La diferencia entre un alivio y un problema radica en comprender condiciones como tasa de interés, plazo, valor total a pagar y efectos sobre el historial crediticio a largo plazo.

Claves para mejorar su puntaje crediticio

Uno de los pilares al tener créditos es la educación financiera, a la que se puede acceder mediante MiDatacrédito, donde es posible:



Consultar el historial crediticio.

Conocer el puntaje actualizado.

Activar alertas ante posibles fraudes.

Acceder a contenidos pedagógicos.

Tenga presente que revisar el historial no afecta el puntaje; por el contrario, permite detectar errores, organizar deudas y planificar pagos de mejor manera.

DataCrédito Experian insiste en que el crédito es una herramienta estratégica, por lo que comparar opciones, calcular el impacto de las cuotas en el presupuesto mensual y mantener pagos puntuales son hábitos que marcan la diferencia.