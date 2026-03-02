Crisis Ecuador: 300.000 empleos y miles de empresas en riesgo, dicen gremios

Más de 200.000 empleos en riesgo en Ecuador, otros 100.000 empleos en Colombia y en miles de empresas en riesgo de desaparecer en medio de la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador es el balance que están haciendo los gremios colombianos y ecuatorianos, quienes llaman al diálogo a sus respectivos gobiernos.

La guerra arancelaria comenzó a finales de enero con el anuncio de Ecuador del establecimiento de una tasa de seguridad: un arancel de 30 % sobre los productos colombianos en protesta por el deterioro de la seguridad de la frontera. La semana pasada, el gobierno ecuatoriano anunció el incremento de los aranceles a 50 %, mientras que Colombia ya está trabajando en un decreto de respuesta con aranceles de 50 % a más de 190 partidas arancelarias.

Frontera de Colombia - Ecuador Suministrada

"Esta medida tiene una afectación directa a 2.000 empresas, y en virtud de esas dos mil empresas estamos hablando de que al menos son doscientos mil empleos relacionados", aseguró María Paz Jervis, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y del Comité Empresarial Ecuatoriano. La cifra se refiere exclusivamente a empleos en el lado ecuatoriano de la frontera.

Según los cálculos gremiales, desde que comenzaron las restricciones arancelarias, las ventas en dólares de Colombia a Ecuador han caído en un 69 %.



Por su parte, la Andi calcula que son unos cien mil empleos en riesgo del lado colombiano. Además, solo en Colombia hay 2.500 compañías directamente afectadas y algunas de ellas serán completamente inviables en las nuevas condiciones.

"Hacemos un llamado a los gobiernos de ambos países para que la moneda de cambio en las relaciones de ambos países no sea el trabajo de los trabajadores", agregó el presidente de la Andi, Bruce MacMaster.

En Colombia, las afectaciones se extienden a sectores de la industria, las autopartes, la química básica, la maquinaria, la cría de cerdo, entre otros.