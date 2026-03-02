En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a presuntos sicarios por asesinato de líder social y su hijo en Barrancabermeja

Capturan a presuntos sicarios por asesinato de líder social y su hijo en Barrancabermeja

Los tres capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad