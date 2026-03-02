Capturan a presuntos sicarios por asesinato de líder social y su hijo en Barrancabermeja

La Policía Nacional confirmó la captura de tres hombres señalados de participar en el asesinato de la líder social Nancy Valderrama Pinzón y su hijo, en hechos que conmocionaron a Barrancabermeja el pasado 5 de febrero de 2026.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos, conocidos con los alias de “Porrón”, de 19 años; “Pirú”, de 22; y “Mocho”, de 24 años, serían los presuntos responsables del doble homicidio ocurrido en la comuna 7 del puerto petrolero, bajo la modalidad de sicariato.

La víctima, Nancy Valderrama Pinzón, de 57 años, era presidenta de la Junta de Acción Comunal del asentamiento humano Centenario. En el mismo ataque fue asesinado su hijo, Kevin Andrés Strauss Valderrama, de 29 años.

Según la investigación adelantada por unidades de inteligencia e investigación criminal, alias “Porrón” fue ubicado y capturado en Cúcuta, Norte de Santander, mientras que alias “Pirú” y “Mocho” fueron detenidos en Barrancabermeja.



Los tres capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado.

Además, las autoridades señalaron que alias “Mocho” registra antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego, tres anotaciones por tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

