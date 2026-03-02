En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía avanza con información de empresas de domicilios para rastrear envíos en caso de talio

Fiscalía avanza con información de empresas de domicilios para rastrear envíos en caso de talio

De acuerdo con los informes del proceso, Zenaida Pava, investigada por su presunta participación y vinculación con Zulma Guzmán, habría solicitado tres servicios, uno en enero y 2 en abril.

