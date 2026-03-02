Fiscalía avanza con información de empresas de domicilios para rastrear envíos en caso de talio

La investigación por la intoxicación y muerte de dos menores en abril de 2025, tras consumir frambuesas contaminadas con talio, continúa avanzando en la Fiscalía General de la Nación con diligencias orientadas a establecer las rutas de envío de la fruta envenenada y a precisar las responsabilidades en el caso.

Dentro de las actuaciones recientes, el ente acusador solicitó información a cinco empresas de domicilios sobre servicios que habrían sido requeridos por Zulma Guzmán, señalada como presunta determinadora y actualmente recluida en Reino Unido, y por Zenaida Pava, de 63 años, vinculada a la investigación por su presunta participación en la coordinación del envío y entrega de las frambuesas.

La primera compañía en responder fue Rapigo. De acuerdo con informes del proceso, en esa plataforma Pava habría solicitado tres servicios, uno el 8 de enero y otros el 3 y 5 de abril de 2025, fechas que coinciden con el periodo en que ocurrió el caso. Según la información recopilada por los investigadores, en esos servicios se habría utilizado un número de celular vinculado a la indagación.

Al parecer, el punto de origen de los envíos coincide con una ubicación cercana a un edificio del norte de Bogotá donde funciona la oficina de Jeisson Rosas, coach de Zulma Guzmán. No obstante, frente a esa referencia, la defensa de Rosas ha asegurado que no existen registros de que Zenaida Pava haya sido su cliente o de que exista relación entre ambos. También argumentó que en ese edificio operan múltiples oficinas y que, para ese momento, el ingreso al lugar era público.



Zulma Guzmán habría enviado otros domicilios de frambuesas: nuevas pistas en caso de envenenamiento Foto: ImageFx

Hasta el momento están pendientes las respuestas de otras empresas requeridas, con el propósito de establecer si en los servicios solicitados se transportaron las frambuesas envenenadas y hacia qué destino fueron dirigidas. Esta información será clave para descartar o confirmar si existieron otros intentos de envenenamiento bajo el mismo modus operandi.

Mientras tanto, en Reino Unido, Zulma Guzmán permanece recluida en una cárcel de mujeres, a la espera de que la justicia británica resuelva la solicitud de extradición presentada por Colombia. En ese escenario, su defensa y la Fiscalía deberán exponer en las próximas semanas sus argumentos ante las autoridades judiciales de ese país.