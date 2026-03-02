En vivo
Blu Radio  / Mundo  / "Los golpes más duros aún están por venir": Marco Rubio defiende operación de EE.UU. en Irán

"Los golpes más duros aún están por venir": Marco Rubio defiende operación de EE.UU. en Irán

"La siguiente fase será aún más severa para Irán que la actual", afirmó de manera rotunda en el Capitolio Marco Rubio.

Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.
Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

