Puesto de Votación 2026: así puede consultarlo en su celular en minutos

Millones de colombianos elegirán el nuevo Congreso de la República el próximo 8 de marzo, en la primera jornada electoral de este 2026. De acuerdo con la Registraduría del Estado Civil, las urnas se abrirán desde las 8:00 de la mañana y todos los registrados por el censo electoral deberán acudir a su puesto de votación para hacer efectivo su derecho al voto.



¿Cómo saber el puesto de votación 2026?

Hacer este trámite no es complicado y solo demora unos minutos, además que se podrá hacer a través del celular. Por eso, deberá seguir los siguientes pasos para conocer dónde deberá votar para el próximo 8 de marzo:



Ingrese a www.registraduria.gov.co De click en el botón de ‘Elecciones 2026’. Vaya a la sección de ‘Puesto de Votación’. Se abrirá una parte donde tendrá que poner su número de cédula. Ahí aparecerá su departamento, municipio, localidad y dirección exacta, además del puesto y mesa en que deberá hacerlo.

Este proceso se puede hacer desde el celular y debe consultarlo antes de ir a ejercer su derecho al voto de este 8 de marzo.

Blu Radio / Puestos de votación. Foto:BLU Radio

¿Se puede cambiar el puesto de votación?

Sí, pero no para la jornada electoral de este 8 de marzo, pues esto fue habilitado hasta hace algunas semanas. De cara a la primera vuelta presidencial, la Registraduría habilitará puestos en donde podrá hacer el cambio de su puesto para ese día y así tener su lugar mucho más cerca.



¿Habrá ley seca por las elecciones del 8 marzo?

Sí. De acuerdo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, la medida comenzará a aplicar desde el sábado, 7 de marzo, e irá hasta la 6:00 de la mañana del lunes 9. Durante ese tiempo se prohibirá la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales.

Ley seca / imagen de referencia. Foto: Freepik

Link para consultar jurado de votación