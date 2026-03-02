En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / ¿Vigilancia remota para bajar costos? El dilema de las asambleas de copropietarios este año

¿Vigilancia remota para bajar costos? El dilema de las asambleas de copropietarios este año

El impacto del incremento del salario mínimo se va a sentir en distintos ámbitos del presupuesto de las propiedades horizontales; recortar gastos será una misión complicada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad