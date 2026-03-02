¿Vigilancia remota para bajar costos? El dilema de las asambleas de copropietarios este año

Comienza la temporada de asambleas de copropietarios en el país y este año el incremento de las cuotas de administración puede ser significativamente más alto que el de años anteriores por cuenta del aumento del salario mínimo

"Bajar costos va a ser imposible. En este momento el promedio de aprobación de presupuestos está entre el 15 y 16 %", explicó a Blu Radio el presidente del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Bogotá, Germán Molano.

Conjuntos residenciales. Foto: Unsplash

El salario mínimo aumentó este año en un 23.7 % por decisión del gobierno nacional y esa decisión impacta a las copropiedades por distintos caminos.

Molano explica que se ven impactados por varios caminos. Por un lado, está el costo de la vigilancia privada que como mínimo costará 14 millones de pesos mensuales. Por otro, está el incremento de servicios conexos como aseo general, jardinería y reparaciones, incluso si se tienen contratados por días y no de tiempo completo. En tercer lugar, las pólizas de seguro que pagan los conjuntos se ven impactadas por el nuevo salario mínimo y finalmente hay conjuntos que tienen su presupuesto indexado al salario mínimo porque así lo establecen sus estatutos.



Algunas de las opciones para mitigar el impacto incluyen, por ejemplo, no subirle el sueldo al administrador, no pagar más por revisoría fiscal o reducir la cantidad de vigilantes. Sin embargo, para quienes tienen solo un vigilante el asunto es más complejo ya que automatizar la vigilancia puede requerir inversiones iniciales y cuota extraordinaria. Según Molano las empresas de vigilancia ya están ofreciendo el servicio de monitorear las cámaras de vigilancia de forma remota.