Caravana de aficionados del Deportivo Cali vandalizó bus del MIO

Varios hinchas bloquearon el paso del articulado y obligaron al conductor a detenerse. Posteriormente, el bus fue atacado el cual terminó con daños en su parte frontal, incluido el vidrio panorámico.

Hinchas del Deportivo Cali bloquearon articulado en el norte de Cali
Hinchas del Deportivo Cali bloquearon articulado en el norte de Cali.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

