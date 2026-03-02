Caravana de aficionados del Deportivo Cali vandalizó bus del MIO

Momentos de tensión vivieron varios usuarios del MIO cuando un grupo de hinchas del Deportivo Cali invadió el carril exclusivo del sistema de transporte e intimidaron al conductor de un bus. Los hechos se registraron el domingo 1 de marzo en horas de la tarde, mientras el vehículo cubría una ruta en el norte de Cali.

En medio del desorden, varios hombres bloquearon el paso del articulado y obligaron al conductor a detenerse para permitir el paso de una caravana de aficionados que se dirigía al estadio de Estadio Deportivo Cali, ubicado en Palmira. Posteriormente, el bus fue atacado y terminó con daños en su parte frontal, incluido el vidrio panorámico.

“Bueno, nuevamente vuelve y juega el tema de la intolerancia contra los operadores del MÍO, un acto que rechazamos totalmente. Esta situación se originó porque algunos hinchas que iban a ver el partido del Cali invadieron el carril del solo bus y, de manera grotesca y autoritaria, hicieron detener el vehículo para dar paso a la caravana”, dijo Ricardo Salazar, veedor del sistema.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el incidente generó preocupación entre los pasajeros y volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en el transporte masivo.



“Son situaciones que reprochamos, primero porque están irrespetando las normas de tránsito invadir el carril exclusivo del MÍO tiene sanciones y, segundo, por la agresión contra el operador. Son hechos que no deben suceder, especialmente cuando ellos están cumpliendo con su trabajo. Quienes incumplen la ley son quienes buscan la provocación”, expresó Salazar.

El caso quedó registrado en video y ya está en manos de las autoridades, que iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Este nuevo episodio de vandalismo vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad en el MÍO y la necesidad de reforzar los controles para evitar que situaciones similares se repitan.