Más de 6.000 policías vigilarán las elecciones del 8 de marzo en Cali

A pocos días de la contienda electoral, la Alcaldía de Cali avanza en los preparativos para garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto. En total, la capital del Valle dispondrá de 216 puestos de votación, de los cuales 22 estarán ubicados en zona rural y 194 en el área urbana, donde funcionarán 5.443 mesas para atender a un potencial electoral de 1.841.675 ciudadanos habilitados para sufragar.

El alcalde Alejandro Eder aseguró que la ciudad está preparada para ofrecer todas las garantías de seguridad durante la jornada electoral, con un amplio despliegue institucional y coordinación interinstitucional.

“Nosotros estamos trabajando para dar garantías en todas las mesas de votación en Cali, tanto urbanas como rurales. También estamos fortaleciendo los corredores de seguridad. Aquí en Cali estamos listos para dar esas garantías. Estamos coordinados con la Policía, tendremos más de 6.000 efectivos, el Ejército también estará patrullando, así como la Fiscalía, para garantizar el derecho de los votantes a participar en esta contienda electoral”, señaló el mandatario local.

Juan Carlos Dorado, registrador especial de Cali, confirmó que toda la logística electoral ya se encuentra lista para recibir a los ciudadanos. Para este próximo 8 de marzo, Cali contará con cerca de 37 mil jurados de votación, quienes han sido capacitados desde el pasado 16 de febrero y hasta el viernes 6 de marzo, con el fin de garantizar transparencia y normalidad en el proceso.



“Los puestos de votación están completamente listos para recibir a cada uno de los electores, con personal capacitado y todas las condiciones necesarias para el desarrollo de una jornada electoral ordenada y transparente”, indicó el registrador distrital de Cali.

Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para que consulten con anticipación su lugar de votación, acudan con su documento de identidad y participen de manera tranquila y responsable en esta jornada electoral, que contará con acompañamiento permanente de los organismos de control y seguridad.