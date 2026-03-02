En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Más de 6.000 policías vigilarán las elecciones del 8 de marzo en Cali

Más de 6.000 policías vigilarán las elecciones del 8 de marzo en Cali

La ciudad contará con más de 200 puestos de votación, presencia de la Fuerza Pública y cerca de 37 mil jurados capacitados para atender a un aproximado de 1,8 millones de electores.

