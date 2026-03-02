En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / Shakira rompe récord histórico en el Zócalo de la Ciudad de México

Shakira rompe récord histórico en el Zócalo de la Ciudad de México

Más de 400.000 personas asistieron al concierto gratuito con el que cerró su gira por México.

