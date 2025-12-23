Regresa Grupo Firme a Colombia en 2026, ¿nuevamente doble fecha en Bogotá?

En dos días, Grupo Firme conquistó al público colombiano en dos fechas históricas en el estadio Nemesio Camacho El Campín en compañía de grandes artistas del regional mexicano y otros referentes de la música popular. Pero la gente quedó con ganas de más.

Por eso, a través de redes sociales, se confirmó que Grupo Firme regresará a Colombia en 2026, sin embargo, por el momento no será nuevamente a Bogotá como muchos esperaban, sino que irán a nuevas ciudades en esta edición.

“Con una carrera marcada por récords de asistencia y reproducciones digitales, Grupo Firme se ha consolidado como un fenómeno internacional gracias a éxitos como “Ya Supérame”, “El Amor de Su Vida”, “En Tu Perra Vida”, “Cada Quién”, “El Tóxico” “Qué Onda Perdida”, y canciones de “Evolución”, su más reciente álbum lanzado en mayo, que cuenta con sencillos como ‘El Beneficio de La Duda’ video que tiene más de 455 millones de visualizaciones en YouTube, piezas musicales que se han convertido en himnos de fiesta y desamor para millones de fans en toda Latinoamérica”, informaron desde el equipo de la banda.

El tour “La Última Peda” promete una puesta en escena impactante, un repertorio cargado de éxitos.



Grupo Firme // Foto: AFP

Estas son las fechas de Grupo Firme en Colombia en 2026

18 de abril – Medellín: Estadio Atanasio Girardot

25 de abril – Cali: Estadio Pascual Guerrero

27 de junio – Meta

28 de junio – Neiva: Arena LMP

7 de agosto – Bucaramanga: Estadio Américo Montanini

8 de agosto – Cúcuta: Estadio General Santander

¿Y Bogotá?

Por ahora, la banda solo estará visitando las ciudades mencionadas, pero dejaron la promesa viva de la posibilidad de regresar a la capital para superar lo que hicieron en este 2025 en esa doble fecha. Sin embargo, no se ha confirmado si eso sucederá en 2026 o no; es decir, los fans deberán esperar para volverlos a ver en El Campín con todo su repertorio.