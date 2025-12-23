En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Regresa Grupo Firme a Colombia en 2026, ¿nuevamente doble fecha en Bogotá?

Regresa Grupo Firme a Colombia en 2026, ¿nuevamente doble fecha en Bogotá?

El éxito del 'Orale Wey Fest' regresa al país en una nueva edición con Grupo Firme a la cabeza, pero esta vez tendrá varias sorpresas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad