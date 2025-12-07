Fuerte pelea entre mujeres en pleno concierto de Grupo Firme en Bogotá: hay video

Durante el Festival Órale Wey, realizado el pasado viernes 5 de diciembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, se registró una fuerte pelea entre varias mujeres en medio de la presentación de los artistas invitados.

El evento, que reunió a miles de seguidores de la música regional y popular con la participación de Grupo Firme, Yeison Jiménez, Gabi Ballesteros y otros intérpretes, transcurría con normalidad hasta que una confrontación entre fanáticas llamó la atención del público. El hecho quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

En una de las grabaciones, difundida por una cuenta en X, se observa a un grupo de mujeres intercambiando golpes, manotazos y jalones de cabello, mientras las personas alrededor reaccionan con sorpresa. Algunos asistentes intentaron separarlas, aunque otros optaron por documentar la escena y grabar todo.

“Arañazos de agropecuarios(as) anoche en el estadio en El Campín en el concierto del Grupo Firme”, escribió el perfil que publicó el video, comentario que impulsó aún más la viralización del incidente.



Por ahora, no hay información oficial sobre si las mujeres involucradas fueron retiradas del lugar ni si hubo intervención por parte de las autoridades encargadas de la seguridad del evento.

El espectáculo tenía entre sus principales atractivos la presentación de Grupo Firme, una agrupación que se ha consolidado como una de las más influyentes del regional mexicano. La banda continúa rompiendo récords de asistencia y acumulando éxitos en plataformas digitales, consolidando su creciente popularidad en América Latina.