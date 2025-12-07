En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Fuerte pelea entre mujeres en pleno concierto de Grupo Firme en Bogotá: hay video

Fuerte pelea entre mujeres en pleno concierto de Grupo Firme en Bogotá: hay video

Se registró una fuerte pelea entre varias mujeres en medio de la presentación de los artistas invitados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad