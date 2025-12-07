Ataque contra vendedores de flores terminó de forma inesperada: quedó en video

Un sorprendente momentro se vivió en una transitada intersección de Santa Rosa, California, luego de que un hombre protagonizara un violento ataque contra varios vendedores de flores. El hecho, ocurrido en el cruce de 4th Street con Farmers Lane, quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales.

De acuerdo con testigos, los floristas, algunos de ellos familiares entre sí, llegaron desde temprano al separador vial para ofrecer ramos a los conductores, una actividad que realizan con frecuencia durante la temporada invernal. Al instalarse en el lugar, se encontraron con un hombre que sostenía un cartel solicitando ayuda económica para pagar el arriendo, quien les aseguró que la esquina era de su pertenencia.

La discusión subió de tono cuando el sujeto comenzó a exigirles que se retiraran, alzando la voz y acercándose de forma intimidante. Las imágenes muestran cómo el hombre tomó varias cubetas llenas de flores de colores amarillo, rojo y naranja, y las cruzó repetidas veces por los carriles mientras los vehículos seguían circulando. La escena causó alarma entre los conductores, al punto que una mujer detuvo su automóvil y se comunicó con el 911.

La agresión se intensificó cuando el individuo pateó uno de los recipientes, derramando el agua y esparciendo las flores sobre el asfalto. Acto seguido, recogió varios ramos y los lanzó por encima de una baranda hacia el arroyo Santa Rosa, causando indignación entre los presentes.



Ante la situación, dos hombres intervinieron, redujeron al agresor y le exigieron que se retirara del lugar. En el video no se evidencia que continuaran los golpes antes de que se escucharan las sirenas de las patrullas aproximándose.

La Policía de Santa Rosa llegó minutos después y entrevistó por separado a todos los involucrados. El hombre señalado por el ataque aseguró haber recibido un golpe en la cabeza y solicitó atención médica. Las autoridades adelantan la verificación de los hechos para establecer responsabilidades.