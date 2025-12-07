Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 7 de diciembre de 2025

El Chontico Noche volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la noche del domingo 7 de diciembre de 2025. Este sorteo, profundamente arraigado en la cultura del Valle del Cauca, continúa fortaleciendo su posición como una de las opciones preferidas entre los jugadores gracias a su cercanía con la comunidad, su larga trayectoria y la posibilidad de participar con apuestas accesibles para todo tipo de público.

Resultado oficial del Chontico Noche – 7 de diciembre de 2025

Durante la transmisión oficial se confirmó la combinación ganadora de la jornada: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Modalidades disponibles para jugar

Una de las principales razones del éxito del Chontico Noche es la variedad de modalidades que ofrece, diseñadas para ajustarse a distintos estilos y estrategias de juego. Entre las opciones disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): exige acertar la combinación exacta.

Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden de las cifras.

Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

Dos cifras (pata): se gana acertando las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra (uña): basada en la última cifra del número ganador.

Esta diversidad de alternativas brinda flexibilidad al apostador y permite elegir la modalidad que mejor se adapte a cada presupuesto o estrategia, lo que ha reforzado la fidelidad del público hacia el sorteo.



Costos para participar

El Chontico Noche mantiene su atractivo gracias a su accesibilidad económica, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para jugadores frecuentes como para quienes participan esporádicamente. Sus montos establecidos son los siguientes:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos valores permiten ingresar al juego sin realizar grandes inversiones, mientras se conserva la posibilidad de obtener premios significativos, uno de los factores que impulsan su alta participación.



¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar un premio del Chontico Noche, los ganadores deben seguir los lineamientos establecidos por el operador del sorteo. Entre los requisitos esenciales se encuentran:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

Cuando se trata de premios de mayor cuantía, el operador puede solicitar documentación adicional con el fin de garantizar un proceso seguro, transparente y acorde con las normas establecidas para este tipo de transacciones.