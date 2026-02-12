Candidatos al Senado del partdido Oxígeno tendrían diferencias con Ingrid Betancourt: renunciarían

El pasado mes de noviembre Ingrid Betancourt presentó la lista al Senado de su partido, Oxígeno. En ese momento la lista se presentó como la "selección antipetro" algo con lo que finalmente no estuvieron de acuerdo algunos candidatos. Posteriormente hubo diferencias entre algunos de los aspirantes y Betancourt y eso podría llevar a algunos de ellos a renunciar a su candidatura por Oxígeno.

Una de las personas con las que más marcadas están las diferencias es Sofía Gaviria, justamente la cabeza de lista a quien la Dirección del partido, entre quienes se encuentra Ingrid Betancourt, le envió una carta de seis páginas en las últimas horas.

En la misiva mencionan varios episodios de diferencias que se han vivido en los últimos días. Incluso un caso que se presentó en un club donde Gaviria habría hecho comentarios ofensivos sobre Ingrid Betancourt.

"Lejos de contribuir a la búsqueda de consensos y una convivencia interna adecuada para el cumplimiento de los objetivos de la lista al Senado del Partido, usted ha presentado información parcializada y tendenciosa a los medios de comunicación, e insiste en descalificar los aportes y decisiones adoptadas por el Partido”, le dice la Dirección de Oxígeno a Gaviria.



Blu Radio conoció que el día de mañana habrá una reunión virtual entre algunos de los aspirantes en la lista de Oxígeno y que ahí se podría definir la salida de algunos de ellos de la lista.

La carta enviada a Gaviria está firmada por los cuatro miembros de la dirección del partido, incluidos Jhon Frank Pinchao e Ingrid Betancourt

Esta es la carta completa: