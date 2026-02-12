Iván Cepeda planteó una reforma política para “eliminar” el CNE si queda elegido presidente

El candidato Iván Cepeda está en Medellín y desde allí se refirió a la decisión del Consejo Nacional Electoral de dejarlo por fuera de la consulta del Frente Amplio, en la que participarán Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Martha Bernal, Roy Barreras y Daniel Quintero. El representante del Pacto Histórico arremetió en contra del organismo electoral y aseguró que debe desaparecer a través de una reforma política.

“En las últimas decisiones del sabio, el muy prestigioso Consejo Nacional Electoral tomó la aberrante decisión de impedirle al candidato de la más importante fuerza política del país participar en una consulta interpartidista. Ese nefasto consejo, lo he dicho, deberá ser eliminado en una reforma política. Ahora se empeñan en negar una evidencia contundente: el Pacto Histórico es la fuerza política más grande y poderosa en este momento en Colombia, en todas las encuestas. En los últimos años registra los niveles más altos de identificación partidista, primero como coalición y ahora como partido político. Nuestro movimiento y liderazgo son reales”, dijo.

El miércoles 4 de febrero, el Consejo Nacional Electoral definió, con una votación de 6 contra 4, que el candidato no podrá participar en la consulta del Frente por la Vida. La decisión ya se había intentado adoptar el lunes de esa misma semana, pero en ese momento la votación quedó 5-4 y, según la ley, se requerían seis votos para que tuviera validez, por lo que fue necesario convocar conjueces. En la misma determinación, el CNE también anuló la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá. Tras conocerse el fallo, Cepeda anunció que irá directamente a primera vuelta y calificó la medida como arbitraria, asegurando que vulnera sus derechos y los de los militantes de su colectividad.

El presidente Gustavo Petro reaccionó señalando que se trata de maniobras que buscan cercenar la posibilidad de la izquierda de llegar a las urnas. Además, convocó a lo que denominó una “tutelatón”, es decir, una avalancha de acciones judiciales para que un juez revise y, eventualmente, anule la decisión del Consejo Nacional Electoral. Según el mandatario, se trata de defender los derechos fundamentales a elegir y ser elegido.