En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Iván Cepeda planteó una reforma política para “eliminar” el CNE si queda elegido presidente

Iván Cepeda planteó una reforma política para “eliminar” el CNE si queda elegido presidente

El representante del Pacto Histórico arremetió en contra del organismo electoral y aseguró que debe desaparecer a través de una reforma política.

Publicidad

Publicidad

Publicidad