Iván Cepeda insistió en que irá a primera vuelta como candidato único del Pacto Histórico

El candidato presidencial Iván Cepeda aseguró que se presentará a la primera vuelta como candidato único del Pacto Histórico, independientemente de los resultados de la consulta del denominado ‘Frente por la Vida’.

“El 31 de mayo me presentaré a la primera vuelta como candidato único del Pacto Histórico, que quede claro para nuestros adversarios y para nuestros contradictores. Así que no nos vengan a chantajear”, afirmó durante un evento en plaza pública en Quibdó.

Iván Cepeda Castro Foto: Facebook Ivan Cepeda

La declaración se da en medio de la división que enfrenta el sector de izquierda tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de inhabilitar a Cepeda para participar en la Consulta del Frente Amplio, en la que también estaban inscritos Roy Barreras, Camilo Romero, Daniel Quintero y Juan Fernando Cristo, quien había anunciado su adhesión antes de conocerse la decisión del organismo electoral.

Iván Cepeda X: @IvanCepedaCast

Tras la determinación del CNE, Barreras y Quintero continuaron adelante con sus aspiraciones dentro de la consulta. En cambio, Camilo Romero declinó su participación para respaldar a Cepeda. El presidente Gustavo Petro y algunos de sus ministros también expresaron su apoyo al senador, al anunciar que el 8 de marzo votarían únicamente por las listas al Senado y Cámara, sin solicitar el tarjetón de la consulta.



En ese contexto, Cepeda reiteró que competirá directamente en la primera vuelta presidencial, sin supeditar su aspiración a los resultados de la consulta.