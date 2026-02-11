Iván Cepeda insistió en que irá a primera vuelta como candidato único del Pacto Histórico

Publicidad
El candidato presidencial Iván Cepeda aseguró que se presentará a la primera vuelta como candidato único del Pacto Histórico, independientemente de los resultados de la consulta del denominado ‘Frente por la Vida’.
“El 31 de mayo me presentaré a la primera vuelta como candidato único del Pacto Histórico, que quede claro para nuestros adversarios y para nuestros contradictores. Así que no nos vengan a chantajear”, afirmó durante un evento en plaza pública en Quibdó.
La declaración se da en medio de la división que enfrenta el sector de izquierda tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de inhabilitar a Cepeda para participar en la Consulta del Frente Amplio, en la que también estaban inscritos Roy Barreras, Camilo Romero, Daniel Quintero y Juan Fernando Cristo, quien había anunciado su adhesión antes de conocerse la decisión del organismo electoral.
Tras la determinación del CNE, Barreras y Quintero continuaron adelante con sus aspiraciones dentro de la consulta. En cambio, Camilo Romero declinó su participación para respaldar a Cepeda. El presidente Gustavo Petro y algunos de sus ministros también expresaron su apoyo al senador, al anunciar que el 8 de marzo votarían únicamente por las listas al Senado y Cámara, sin solicitar el tarjetón de la consulta.
En ese contexto, Cepeda reiteró que competirá directamente en la primera vuelta presidencial, sin supeditar su aspiración a los resultados de la consulta.