En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / "Destrucción comunitaria de laboratorios es necesaria", delegación del Gobierno en diálogos de Paz

"Destrucción comunitaria de laboratorios es necesaria", delegación del Gobierno en diálogos de Paz

Novoa manifestó que tiene la esperanza de que el nuevo ministro de Justicia entienda el tamaño y el reto que hay por delante.

Publicidad

Publicidad

Publicidad