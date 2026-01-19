En vivo
ONU alerta sobre avances desiguales en diálogos de paz del Gobierno de Gustavo Petro

ONU alerta sobre avances desiguales en diálogos de paz del Gobierno de Gustavo Petro

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas advirtió un contexto marcado por persistentes riesgos de seguridad, hechos graves de violencia y desafíos en la implementación del acuerdo final.

