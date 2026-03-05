Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 5 de marzo de 2026

La Lotería del Quindío volvió a generar expectativa entre miles de jugadores en Colombia durante la noche del jueves 5 de marzo de 2026, cuando se realizó el sorteo número 3004, una edición que captó la atención en diferentes regiones del país gracias a su atractivo plan de premios.

Con múltiples oportunidades de ganar y premios millonarios en distintas categorías, esta jornada dejó nuevos ganadores y repartió importantes sumas de dinero entre los participantes.



Premio mayor de la Lotería del Quindío

El gran ganador de la noche fue el número 1796 de la serie 042, correspondiente al premio mayor de $2.000 millones. El poseedor de este billete se convirtió en el nuevo millonario del sorteo, consolidando esta edición como una de las más destacadas del año dentro de esta tradicional lotería colombiana.



Premios secos: resultados oficiales del sorteo 3004

Además del premio mayor, el sorteo también entregó múltiples premios secos en diferentes categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los jugadores.

La entidad recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente el número y la serie en el billete original para confirmar cualquier posible acierto.



Sorteo en vivo de la Lotería del Quindío

La Lotería del Quindío recuerda que los resultados oficiales pueden consultarse a través de sus transmisiones en vivo y canales institucionales, donde se publica información verificada y actualizada para garantizar transparencia en cada sorteo.

¿Cómo reclamar los premios?

El proceso de reclamación depende del valor del premio obtenido y exige cumplir con algunos requisitos establecidos por la normativa vigente.



Premios menores a $5.000.000

Los ganadores deben presentar:



Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Billete original en buen estado, sin enmendaduras ni alteraciones.

Premios mayores a $5.000.000

Se requiere:



Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Billete original.

RUT actualizado.

Certificación de una cuenta bancaria activa a nombre del ganador.

Según lo establecido en la Ley 1393 de 2010, los premios pueden reclamarse hasta un año después de la fecha del sorteo.



¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

El sorteo oficial se realiza todos los jueves a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través del canal regional Telecafé, lo que permite a los jugadores conocer los resultados cada semana.



¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes oficiales pueden adquirirse en diferentes canales autorizados:



Puntos de venta oficiales.

Agencias físicas y plataformas virtuales.

Club de Abonados.

Oficinas de la Lotería del Quindío.

Para conocer más detalles sobre resultados, plan de premios, reglamentos y procesos oficiales, los interesados pueden consultar el sitio web oficial de la entidad, donde se publica información actualizada y verificada para el público en general.