Disidencias asesinan a hermano de candidata a la Cámara en Nariño

Héctor Cabrera, hermano de la candidata a la Cámara por Nariño Claudia Cabrera, fue asesinado este jueves por disidencias de las Farc en el municipio de Policarpa. Criminales de la columna Franco Benavides, bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', sacaron a la víctima de su casa y la trasladaron a un sitio despoblado para ejecutarla.

El homicidio ocurre a solo dos días de las elecciones, donde Héctor Cabrera participaba activamente en la campaña de su hermana por el Partido de la U. Este hecho violento agrava la situación de orden público en el departamento de Nariño en plena recta final de los comicios.



Reacción de la candidata Claudia Cabrera

Tras conocer el crimen, la exalcaldesa de Policarpa se pronunció en su cuenta de Instagram. "Hoy asesinaron a mi hermano. Una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra. Este país no puede seguir normalizando la muerte y la impunidad. Hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar. Seguiremos luchando por la vida, la justicia y la paz", manifestó la aspirante.

La columna de 'Iván Mordisco' estaría presionando a los habitantes de Nariño para votar por determinados candidatos al Senado y la Cámara. Según denuncias, este panorama de constreñimiento y presión armada se extiende a departamentos como Caquetá, donde grupos ilegales intimidan a la población para impedir que voten en libertad el próximo domingo.

Sobre este caso también se pronunció la Defensoría del Pueblo, que pidió garantizar la protección de la candidata y de su familia.



"Solicitamos a las autoridades desplegar todos los esfuerzos necesarios para garantizar la protección de la candidata y de su familia, quienes actualmente se encuentran en situación de riesgo. Asimismo, instamos a que se adelanten las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables", señaló la Defensoría.