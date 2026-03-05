En vivo
Disidencias asesinan a hermano de candidata a la Cámara en Nariño

Disidencias asesinan a hermano de candidata a la Cámara en Nariño

La Defensoría del Pueblo rechazó lo sucedido y pidió protección para la candidata y su familia.

