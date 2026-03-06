En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alcaldía de Tunja
UNGRD
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / JuanesTeban, la producción más personal de Juanes en su carrera musical

JuanesTeban, la producción más personal de Juanes en su carrera musical

El nuevo álbum del paisa se vuelve un viaje de experiencia personales narradas en 16 canciones, desde las más felices hasta las más melancólicas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad