JuanesTeban, la producción más personal de Juanes en su carrera musical

Todo comenzó en una broma en TikTok. Un día una cuenta llamada JuanesTeban comenzó a subir videos, obviamente, todos notaron que era el paisa y los rumores de que una nueva producción se acercaba comenzaron a crecer, pero no fue casualidad, sino era un llamado del artista hacía su lado más personal que terminó volviéndose en un álbum.

Álbum que, finalmente, vio la luz a la medianoche de este 6 de marzo. En total son 16 canciones que, según el propio Juanes, son un viaje a lo más personal de su vida desde las experiencias que ha tenido como cantante y como persona, como momentos no tan felices.

"Diría que todas las canciones tiene que ver con lo que siento, me siento realmente en mi mejor versión. Personalmente, no sé, mentalmente, artísticamente, estoy en un momento increíble. O sea, he hecho más música que nunca en los últimos dos años, no solamente este álbum y muchas otras cosas más. Cada canción tenía un sentimiento muy diferente y como que uno no puede vivir de una sola manera, sino de muchas maneras (...) Con mayor razón se llama JuanEsteban, cada canción es lo que soy yo. A veces feliz, a veces triste. No tengo un día solo quieto", le dijo el artista a Blu Radio.

Grandes colaboraciones y un momento íntimo en su carrera

En su álbum, nombres como Mon Laferte, Conociendo Rusia, Bomba Estéreo, Rawayana, entre otros, se sumaron para darle aún más sabor y sentimiento a lo que buscaba transmitir el paisa en esta producción de 16 canciones. Pero más allá de eso, según el artista desde Casa Spotify en Bogotá, cada canción narra un momento personal de su vida como artista, incluyendo momento díficiles como el fallecimiento de su madre.



"Hice un álbum como muy conectado con lo que yo soy. Por eso quise irme con tantos elementos, cumbia, andina, el rock obviamente. Con lo que me estaba llamado la atención (...) No solo es un personaje, es todo un conjunto de cosas. De esto se trata el arte también, de estar acompañado de momentos difíciles. Estas canciones y la parte visual es muy importante para mí. ", detalló.

Juanes // Foto: AFP

Estas son las 16 canciones del nuevo álbum de Juanes