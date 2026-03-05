Cuándo llegará a Colombia la nueva MacBook Neo; su precio promete competir con portátiles Windows

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La nueva MacBook Neo llegará oficialmente a Colombia con entregas programadas a partir del 20 de marzo. El dispositivo, que ya se encuentra en etapa de preventa, destaca por ser la línea más colorida de Apple hasta la fecha, ofreciendo opciones en plata, rosa rubor, amarillo cítrico e índigo, todas con teclado a juego y diseño en aluminio.
Este modelo integra el chip A18 Pro, diseñado para potenciar tareas de inteligencia artificial y ofrecer un alto rendimiento en edición de fotos, hojas de cálculo y videojuegos. La eficiencia del procesador permite una autonomía de hasta 16 horas de batería, ideal para jornadas académicas o laborales extensas.
La MacBook Neo incorpora una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución de 2408 x 1506 y 500 nits de brillo. En cuanto a conectividad y multimedia, el equipo dispone de una cámara FaceTime HD de 1080p, sistema de dos micrófonos y parlantes laterales con Audio Espacial para mejorar la experiencia en videollamadas.
El sistema operativo macOS optimiza el uso de Apple Intelligence, permitiendo ejecutar tareas de IA con privacidad garantizada. Además, cuenta con funciones de integración como la Duplicación del iPhone, que permite controlar el teléfono directamente desde el computador y sincronizar el portapapeles entre dispositivos.
El dispositivo llega al mercado nacional en dos configuraciones principales según su capacidad de almacenamiento, ambas con 8 GB de memoria RAM:
El equipo incluye medidas de seguridad como la encriptación FileVault, la app Encontrar y opciones de desbloqueo mediante Touch ID o tecla de bloqueo, dependiendo del modelo seleccionado.