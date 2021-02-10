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Tunja

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Rafael Acevedo.
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Alcalde electo de Tunja promete recuperar la confianza y enfrentar crisis institucional de la ciudad

Rafael Acevedo, del partido ASI.
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Rafael Acevedo Pedroza es el nuevo alcalde de Tunja

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El polémico respaldo del "exalcalde ruso" que agita las elecciones atípicas en Tunja

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Hallan el cuerpo de una joven de Tunja tras cuatro días de búsqueda en un río de Santander

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Taxi desapareció mientras su conductor estaba en un casino: desenlace sorprendió a la Policía

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional
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Dos ciudades que podrían albergar el duelo Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

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Alcalde de Tunja estima para mañana restablecimiento total del servicio de agua tras falla en tubo

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Alcalde de Tunja enfrenta otro proceso por presuntas irregularidades contractuales

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A juicio el exalcalde de Tunja por presuntas irregularidades en contrato para frenar demanda

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Consejo de Estado admite tutela, pero mantiene nulidad de la elección del alcalde de Tunja

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