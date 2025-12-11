Los pueblos de Boyacá para disfrutar de los mejores alumbrados en esta Navidad

En muchos lugares del departamento encendieron los alumbrados más lindos, perfectos para recorrer en familia y vivir diciembre como se debe. Por ello, revelaron cuáles son los mejores pueblos para disfrutar de las luces navideñas.
Desde la Gobernación manifestaron que las 13 provincias de Boyacá ofrecen una robusta y variada programación durante todo el mes, la cual se extenderá incluso hasta el fin de semana del Puente de Reyes en enero de 2026.
Los mejores pueblos de Boyacá para disfrutar de alumbrados
Durante la época decembrina, el departamento se transforma en un escenario lleno de festividades llenas de tradición, arquitectura colonial, paisajes iluminados y actividades para todos como:
Eventos deportivos y culturales
Mercados campesinos.
Ferias gastronómicas y ganaderas.
Presentaciones artísticas.
Las tradicionales novenas y verbenas boyacenses.
Los pueblos más destacados para ver alumbrados navideños son:
Villa de Leyva: con su tradicional festival de luces, que reúne espectáculos de juegos pirotécnicos y visita de miles de personas en esta época.
Valle de Tenza: las provincias de Neira y Oriente hacen parte de la celebración de las novenas navideñas a través de comparsas, eventos culturales y muestras musicales.
Tunja, capital cultural de Boyacá, que ofrece conciertos, encuentros artísticos, variedad de pesebres y una destacada iluminación en su centro histórico y corredores turísticos.
Pueblito Boyacense: las calles, las plazas y los rincones llenos de historia encenderán su luz, esa que nace del origen, la tradición y el corazón de nuestra gente.
Paipa: el alumbrado navideño recorre la calle 25, que se ha peatonalizado hasta el 12 de enero del próximo año, permitiendo que los paipanos y visitantes disfruten de la malla de luces que se ubicó sobre toda la calle y el parque Jaime Rook de Paipa.