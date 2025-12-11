Los pueblos de Boyacá para disfrutar de los mejores alumbrados en esta Navidad

La época del año más esperada ya llegó y con ella también los alumbrados navideños que todos los años descrestan a los visitantes. Uno de los departamentos que más se destaca en este ámbito es Boyacá y sus municipios ya están listos.

En muchos lugares del departamento encendieron los alumbrados más lindos, perfectos para recorrer en familia y vivir diciembre como se debe. Por ello, revelaron cuáles son los mejores pueblos para disfrutar de las luces navideñas.

Desde la Gobernación manifestaron que las 13 provincias de Boyacá ofrecen una robusta y variada programación durante todo el mes, la cual se extenderá incluso hasta el fin de semana del Puente de Reyes en enero de 2026.



Los mejores pueblos de Boyacá para disfrutar de alumbrados

Durante la época decembrina, el departamento se transforma en un escenario lleno de festividades llenas de tradición, arquitectura colonial, paisajes iluminados y actividades para todos como:

Eventos deportivos y culturales

Mercados campesinos.

Ferias gastronómicas y ganaderas.

Presentaciones artísticas.

Las tradicionales novenas y verbenas boyacenses.

Los pueblos más destacados para ver alumbrados navideños son:

