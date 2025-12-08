¿Dónde se encuentran los alumbrados en Bogotá? Estas son las paradas obligatorias

La Navidad ya se siente en Bogotá y, con ella, regresó la ruta oficial del alumbrado bajo la campaña “Navidad es Cultura 2025”, una iniciativa del Distrito que busca llenar de color, tradición y recorridos familiares a millones de ciudadanos entre el 5 y el 23 de diciembre. Este año, la capital ofrece una agenda que mezcla tecnología, espectáculos al aire libre y los puntos clásicos que suelen visitar quienes disfrutan caminar la ciudad en estas fechas.

En el norte, tres lugares se mantienen como paradas obligatorias. El primero es el corredor que va desde la carrera 15 hasta la calle 100, un trayecto que, durante la noche, se convierte en un túnel de luces y figuras navideñas. A esto se suma la Plazoleta de la Calle 85, que este año instaló un pesebre de gran tamaño. Y para cerrar el recorrido, el edificio del Grupo Energía Bogotá (GEB), en la carrera 73 con calle novena, que luce una iluminación especial visible desde distintos puntos de la zona.

Alumbrado Monserrate Foto: Alcaldía de Bogotá

Alumbrados en Bogotá: recorrido por el norte, centro y sur

La ruta del centro continúa siendo una de las más concurridas. Allí se instalaron 14 puntos de interés que incluyen la Plaza de Bolívar, el Parque Santander, la Iglesia de la Orden Tercera y el Parque Bicentenario. La carrera Séptima, desde la calle 11 hasta la Torre Colpatria, también está completamente iluminada e integra la Plaza de Santamaría como una de las protagonistas del recorrido.



En el sur, el Parque El Tunal se consolidó como uno de los epicentros más fuertes de la temporada. Son 15 atracciones lumínicas que incluyen un árbol de Navidad de 56 metros, un show láser, esferas gigantes, jardines temáticos y estaciones que recrean escenas tradicionales, incluido el pesebre. Frente al Centro Felicidad (CEFE) también se instalaron jardines decorativos que complementan la oferta del sector.



Qué hacer en caso de quemaduras por pólvora en Navidad

Mientras avanza la celebración decembrina, las autoridades insisten en evitar el uso de pólvora. Pero, ante una lesión, los especialistas recuerdan que es clave actuar con rapidez y siguiendo protocolos adecuados. Recomiendan cubrir la herida únicamente con una gasa mojada o un paño limpio y acudir de inmediato al personal médico, incluso si la quemadura parece leve. También piden evitar el uso de ungüentos o remedios caseros como aceites, café o sábila, ya que pueden contaminar la zona afectada. En caso de quemaduras profundas, se debe evitar la ingesta de líquidos y, bajo ninguna circunstancia, reventar las ampollas.

Con estas recomendaciones y una oferta luminosa que recorre toda la ciudad, Bogotá se prepara para vivir una Navidad llena de cultura, luz y tradición.