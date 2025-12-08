En vivo
Una niña de 1 año asesinada por un francotirador israelí entre los 3 muertos hoy en Gaza

Los otros dos fallecidos son dos hombres que murieron en la zona de Yabalía, en el norte de la Franja, según la misma fuente.

