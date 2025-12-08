Recomendaciones para un regreso seguro por carretera este lunes festivo, según Policía Nacional

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional entregó este lunes festivo, 8 de diciembre, varias recomendaciones para los viajeros que regresan a sus ciudades tras el puente de velitas.

La general Susana Blanco, directora de la especialidad, explicó en Noticias de la Mañana cómo avanza la movilidad en las principales vías del país y cuáles son las medidas que deben tener en cuenta los conductores para evitar sanciones y accidentes.



¿Cómo está la movilidad este lunes festivo?

La oficial confirmó que en la vía al Llano se trabaja con la concesión en el retiro del vehículo involucrado en el incidente señalado por los oyentes, pero aclaró que “hasta el momento no se afecta la operación” y que los uniformados están regulando el tráfico mientras Coviandina entrega un parte definitivo.

(10:47 p.m.) Estado de la vía: Pasos alternos en el K11+000 por atención de siniestro vial. Paso bidireccional K18+000, cierre carril derecho K36+500 - K37+100, paso a un carril túnel Quebradablanca y K69+350. Es importante que revise su vehículo antes de emprender su viaje. pic.twitter.com/YFa7chqydE — Coviandina (@CoviandinaSAS) December 8, 2025

Agregó que la situación no es compleja porque en horas de la mañana “no hay afluencia de vehículo”, lo que ha permitido agilizar las coordinaciones.

Frente a la movilidad nacional, la general Blanco indicó que durante el puente festivo circularon más de 3.100.000 vehículos, lo que anticipa un plan retorno con alta congestión.



También reportó que “más de 1.2 millones de pasajeros” se movilizaron por los terminales. Por eso llamó a los viajeros a salir temprano, hacerlo con calma y evitar maniobras peligrosas.



¿Cómo tener un retorno seguro?

Entre las advertencias más fuertes de la Policía, la general insistió en que hoy puede aparecer el afán por retornar, lo que incrementa conductas riesgosas que se deben evitar:



Adelantamientos indebidos, la infracción que más temen que se presente.

Exceso de velocidad.

Conducción sin documentos obligatorios como licencia, revisión técnico-mecánica o SOAT.

Sobre la hora ideal para iniciar el viaje, la directora señaló que puede hacerse desde la mañana siempre y cuando los conductores hayan descansado. Subrayó la importancia de la paciencia, especialmente para quienes ingresan a Bogotá por la Autopista Sur, donde suele concentrarse la mayor congestión.

Pico y placa regional en Bogotá. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.

La general recordó el funcionamiento del pico y placa regional en Bogotá, que aplica hoy en nueve corredores viales:



De 12:00 p. m. a 4:00 p. m. ingresan las placas 0, 2, 4, 6 y 8.

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m. ingresan las placas 1, 3, 5, 7 y 9.

Según explicó, estos horarios “van a permitir mejorar el tiempo de desplazamiento”, además de evitar sanciones que no son el objetivo de los operativos. “Lo ideal no es estar allí parados haciendo comparendo, lo ideal es dando vía”, añadió.



¿Cuántos comparendos se han impuesto este puente festivo de velitas?

La Policía también hizo un llamado directo contra la conducción en estado de embriaguez. La general Blanco reportó que durante el puente se realizaron 3.700 pruebas, de las cuales 54 resultaron positivas, comportamientos que calificó como una “brutalidad”.

A esto se suman infracciones como adelantamientos prohibidos, exceso de velocidad y motociclistas que no respetan las normas.

Publicidad

En cuanto al retorno hacia Bogotá, la general señaló que el día anterior no hubo un flujo alto, por lo que hoy se espera un volumen considerable.

Indicó que por Cundinamarca la movilidad alcanzó 867.000 vehículos, mientras que por Bogotá salieron más de 500.000, cifras que anticipan congestiones en los corredores de mayor afluencia:



Autopista Norte, donde miles de viajeros se desplazaron hacia Tunja para ver alumbrados.

Autopista Sur, que además presenta estrechamientos debido a las obras: de tres carriles se pasa a dos y luego a uno solo antes de ingresar a la capital.

La general Blanco concluyó que la clave del retorno es la paciencia, el respeto entre conductores y el cuidado de peatones y niños.