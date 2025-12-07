Se acabó el “solo dos minuticos”: advierten duros controles en Bogotá contra el mal parqueo

En diciembre, Bogotá cambia el ritmo. Las calles se encienden, las familias salen a buscar regalos, los viajeros se desplazan entre terminales y centros comerciales, y la ciudad se vuelve un gran tablero donde cada movimiento cuenta.

En medio del afán festivo, muchos conductores creen que detenerse “solo dos minuticos” no afecta a nadie, hasta que el trancón se arma detrás de ellos, las bocinas comienzan a sonar y el caos se multiplica.

Esa escena se repitió una y otra vez, por lo que motivó nuevas medidas para enfrentar uno de los problemas más comunes y más molestos, el mal parqueo en las vías principales.



Nuevas medidas contra el mal parqueo en Bogotá

Desde la Alcaldía se puso en marcha unos operativos y controles destinados a reducir el parqueo indebido durante la temporada navideña, uno de los momentos de mayor tráfico del año, según cifras del Distrito.

El objetivo es recuperar carriles y mejorar los tiempos de viaje de los ciudadanos en los corredores más transitados.



Vehículos en zona de parqueo pago en Bogotá. Foto: Terminal de Transporte.

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó el impacto del mal estacionamiento. “Un mal parqueado en una vía principal nos quita un carril y afecta la movilidad de todos”, afirmó al presentar las medidas.

El mandatario también recordó que incluso las detenciones breves generan congestión, “solo dos o cinco minutos de parquearse en la vía afecta la movilidad de todos y no podemos permitir que eso suceda”.

Para ejecutar los controles, la Secretaría Distrital de Movilidad, a través de agentes civiles y la Policía de Tránsito, reforzará la presencia en los puntos donde el parqueo indebido agrava los trancones y reduce la capacidad vial.



Zonas de Parqueo Pago, dónde, cuánto y cómo usarlas

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, invitó a los ciudadanos a planear sus recorridos y usar las zonas autorizadas. Recordó que Bogotá cuenta con 36 parqueaderos de la Terminal de Transporte, distribuidos en 10 localidades, además de las Zonas de Parqueo Pago en vía.

Horarios y tarifas

Las ZPP operan de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. todos los días, con horarios especiales en Modelia:

Domingo a jueves: 4:00 p. m. – 11:00 p. m.

Viernes y sábado: 6:00 p. m. – 1:00 a. m.

Además, durante la primera hora, los vehículos eléctricos estacionan gratis; luego aplican las tarifas oficiales:

Tarifa mínima: $800 por cada fracción de 10 minutos

Tarifa máxima: $1.400 por cada fracción de 10 minutos

Moto (tarifa mínima): $600 por cada fracción de 10 minutos

Moto (tarifa máxima): $1.100 por cada fracción de 10 minutos

El gerente de la Terminal de Transporte, Rafael González, invitó a aprovechar las promociones de temporada en los 36 parqueaderos fuera de vía:

“Si los usuarios pagan por medios electrónicos y tienen instalada la app ZPP Bogotá, pueden reclamar un sticker que les da los primeros 30 minutos gratis. Estos pueden usarse del 8 al 31”.



Sanciones e inmovilizaciones

Los controles de fin de año no serán solo informativos. Las autoridades advirtieron que habrá pedagogía, pero también sanciones e inmovilización de vehículos cuando sea necesario.

La meta es evitar que el mal parqueo robe carriles en plena temporada navideña y permitir que los bogotanos se muevan con mayor fluidez.

