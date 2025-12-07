Se acabó el “solo dos minuticos”: advierten duros controles en Bogotá contra el mal parqueo

Publicidad
En diciembre, Bogotá cambia el ritmo. Las calles se encienden, las familias salen a buscar regalos, los viajeros se desplazan entre terminales y centros comerciales, y la ciudad se vuelve un gran tablero donde cada movimiento cuenta.
En medio del afán festivo, muchos conductores creen que detenerse “solo dos minuticos” no afecta a nadie, hasta que el trancón se arma detrás de ellos, las bocinas comienzan a sonar y el caos se multiplica.
Esa escena se repitió una y otra vez, por lo que motivó nuevas medidas para enfrentar uno de los problemas más comunes y más molestos, el mal parqueo en las vías principales.
Desde la Alcaldía se puso en marcha unos operativos y controles destinados a reducir el parqueo indebido durante la temporada navideña, uno de los momentos de mayor tráfico del año, según cifras del Distrito.
El objetivo es recuperar carriles y mejorar los tiempos de viaje de los ciudadanos en los corredores más transitados.
El alcalde Carlos Fernando Galán explicó el impacto del mal estacionamiento. “Un mal parqueado en una vía principal nos quita un carril y afecta la movilidad de todos”, afirmó al presentar las medidas.
El mandatario también recordó que incluso las detenciones breves generan congestión, “solo dos o cinco minutos de parquearse en la vía afecta la movilidad de todos y no podemos permitir que eso suceda”.
Para ejecutar los controles, la Secretaría Distrital de Movilidad, a través de agentes civiles y la Policía de Tránsito, reforzará la presencia en los puntos donde el parqueo indebido agrava los trancones y reduce la capacidad vial.
La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, invitó a los ciudadanos a planear sus recorridos y usar las zonas autorizadas. Recordó que Bogotá cuenta con 36 parqueaderos de la Terminal de Transporte, distribuidos en 10 localidades, además de las Zonas de Parqueo Pago en vía.
Horarios y tarifas
Las ZPP operan de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. todos los días, con horarios especiales en Modelia:
Además, durante la primera hora, los vehículos eléctricos estacionan gratis; luego aplican las tarifas oficiales:
El gerente de la Terminal de Transporte, Rafael González, invitó a aprovechar las promociones de temporada en los 36 parqueaderos fuera de vía:
“Si los usuarios pagan por medios electrónicos y tienen instalada la app ZPP Bogotá, pueden reclamar un sticker que les da los primeros 30 minutos gratis. Estos pueden usarse del 8 al 31”.
Los controles de fin de año no serán solo informativos. Las autoridades advirtieron que habrá pedagogía, pero también sanciones e inmovilización de vehículos cuando sea necesario.
La meta es evitar que el mal parqueo robe carriles en plena temporada navideña y permitir que los bogotanos se muevan con mayor fluidez.