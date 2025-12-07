Inmovilizarán más de 20.000 vehículos en Bogotá que estén en este listado por orden de Movilidad

La Secretaría de Movilidad de Bogotá abrió un nuevo proceso dirigido a miles de propietarios de vehículos que, según la autoridad, mantienen trámites pendientes relacionados con la formalización del traspaso.

Se trata de una revisión que busca que quienes circulan con automotores registrados bajo la figura de “persona indeterminada” actualicen su situación jurídica ante el organismo de tránsito.

De acuerdo con información oficial, 20.882 vehículos aparecen inscritos en el Registro Distrital Automotor bajo esa condición, tras haber superado los tres años desde la inscripción del traspaso sin que se haya concluido la legalización correspondiente y que aparezcan en esta lista.

Listado de Secretaría Movilidad de vehículos que inmovilizarán

Qué debo hacer si aparezco en la lista

Los conductores que sospechen que su vehículo podría estar en esta condición deben verificarlo en el listado oficial publicado por el organismo de tránsito. La consulta se realiza a través del enlace dispuesto por la autoridad en su comunicación pública.



Si la placa aparece incluida:



Se debe realizar el trámite de traspaso de propiedad ante la Ventanilla Única de Servicios.

La entidad informa que los requisitos y tarifas están disponibles para consulta en la plataforma oficial de la VUS.

El plazo para completar el proceso es de seis meses, contados desde la fecha de publicación del listado.

Qué pasa si no se adelanta la legalización

La circular indica que habrá consecuencias para quienes omitan el proceso:



Suspensión del registro del vehículo una vez se cumplan los seis meses sin que se haya formalizado el traspaso.

Inmovilización del automotor si es sorprendido circulando sin cumplir la actualización de la propiedad.

La Ventanilla Única de Servicios invitó a los poseedores a realizar el trámite dentro del plazo establecido con el fin de cumplir la normativa vigente.

Las instrucciones fueron impartidas mediante la circular 20254000000627, basada en lineamientos del Ministerio de Transporte dirigidos a los organismos de tránsito.

Según la comunicación, estas acciones responden a lo dispuesto en el numeral b) del artículo 5.3.3.5 de la Resolución Única Compilatoria de Tránsito 20223040045295 de 2022, que regula los casos de vehículos inscritos a persona indeterminada que excedieron el periodo de permanencia de tres años desde la inscripción del traspaso.

Por qué existen vehículos a nombre de “persona indeterminada”

La Secretaría recuerda que esta figura fue creada para permitir que quienes vendieron un vehículo sin formalizar el traspaso pudieran desligarse legalmente del automotor, especialmente en los casos en los que no era posible identificar o ubicar al comprador.

Sin embargo, la entidad advierte que quienes hoy tienen en su poder uno de estos vehículos deben adelantar la regularización ante la Ventanilla Única de Servicios (VUS) para dejar clara la titularidad.

Cómo consultar si tengo multas de tránsito

Acceso a la página web del Simit

El usuario debe dirigirse a la página web oficial de la Federación Colombiana de Municipios Simit, la cual es la plataforma autorizada para verificar y gestionar multas de tránsito en el país.

Sección 'Estado de cuenta'

En el centro del portal web, se encuentra el apartado designado para verificar el estado de cuenta, donde se pueden consultar comparendos, multas y acuerdos de pago.

Ingreso de datos personales

Se debe completar el espacio en blanco con el número de identificación o la placa del vehículo a consultar. Luego, se debe hacer clic en el ícono de lupa que aparece al lado del espacio para ingresar los datos.

Consulta de multas

Una vez ingresados los datos, se podrá realizar la consulta de multas. El sistema procesará la información y mostrará un resumen de las multas de tránsito asociadas al número de identificación ingresado. Se ofrece la opción de ver detalles específicos de cada multa, como la fecha, el lugar y el monto.

Pago de multas

Si se encuentran multas registradas, la plataforma también proporciona opciones para realizar el pago en línea. El usuario puede acceder a los detalles de cada infracción y seguir las instrucciones para completar el proceso de pago.