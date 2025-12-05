Ni Toyota ni Honda: esta será la mejor marca de carros en 2026, según expertos

Cada año, millones de compradores en todo el mundo consultan estudios de confiabilidad y desempeño antes de decidir qué carro comprar, estudios en los que ciertas marcas ya tienen una presencia definida como lo es Toyota, Lexus, Honda y demás fabricantes.

Entre esas mediciones, una de las más influyentes es la que publica Consumer Reports, organización que prueba vehículos adquiridos por cuenta propia y recopila fallas reales reportadas por sus usuarios.

Con la mezcla de datos de confiabilidad y el desempeño en las pruebas realizadas por el equipo técnico de Consumer Reports, se elaboró el más reciente Report Card de marcas. Este año, la organización destacó nuevamente la solidez del grupo de fabricantes que históricamente encabezan la lista.

Aunque Toyota, Lexus y Honda se mantienen dentro del top, los resultados muestran que otra marca volvió a ocupar la primera posición. Incluso, según los analistas de la organización, su liderazgo se explica por la combinación de fiabilidad, desempeño en situaciones de emergencia y uso de plataformas probadas.



Lexus, la marca de lujo de Toyota, es la marca de carros más confiables del mercado. Foto: AFP

¿Cuál será la mejor marca de carros en 2026?

De acuerdo con el informe más reciente de Consumer Reports, la marca que encabeza el ranking y se perfila como la mejor para 2026 es Subaru, que alcanzó 82 puntos y se ubicó como la firma con mejor desempeño general.

Jake Fisher, director sénior de pruebas de automóviles de Consumer Reports, en declaraciones citadas por Forbes, explicó que la marca se destaca porque “sus modelos ofrecen buen rendimiento y comodidad, pero además comparten piezas probadas que garantizan una confiabilidad consistentemente alta”.

También resaltó el comportamiento en pruebas de frenado y maniobras de emergencia, áreas donde los vehículos obtuvieron calificaciones destacadas.

Subaru Forester ha sido reconocida por su durabilidad y confiabilidad Foto: Subaru Press

Top marcas de carros 2026

Este es el cuadro completo entregado por Consumer Reports:



Subaru – 82 BMW – 82 Porsche – 79 Honda – 76 Toyota – 75 Lexus – 75 Lincoln – 75 Hyundai – 74 Acura – 73 Tesla – 72 Mini – 72 Kia – 72 Nissan – 70 Mazda – 69 Genesis – 69 Audi – 69 Cadillac – 68 Ford – 67 Mitsubishi – 67 Buick – 65 Volvo – 65 Volkswagen – 65 Mercedes-Benz – 64 Chevrolet – 62 Chrysler – 61 Rivian – 58 Alfa Romeo – 55 Dodge – 55 GMC – 55 Land Rover – 52 Jeep – 48

Subaru tiene modelos confiables como la Crosstrek Foto: Subaru

Por qué algunas marcas bajaron

El reporte también registró retrocesos. Consumer Reports señaló que Lexus, pese a su historial de liderazgo, descendió en esta edición debido a que el GX pasó a tener confiabilidad promedio y el sedán ES salió de la tabla mientras se renueva generacionalmente.

Con estos resultados, también evidencia que las tecnologías híbridas tradicionales muestran un comportamiento superior frente a los eléctricos puros y los híbridos enchufables, que aún atraviesan una fase de ajustes.



Cómo se construye el ranking

Consumer Reports evalúa 20 áreas de fallas reportadas por propietarios. Estas van desde averías menores —como daños en acabados interiores o problemas de software— hasta fallos graves en motores, transmisiones, baterías de alto voltaje o sistemas eléctricos.

Según explicó Fisher, este análisis permite comparar la confiabilidad entre tecnologías: motores de combustión, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

Los datos más recientes muestran diferencias marcadas entre los sistemas de propulsión. Fisher señaló que los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables presentan alrededor de 80 % más problemas que los modelos a gasolina, debido a que “son diseños más nuevos y todavía tienen aspectos por depurar”.

En contraste, los híbridos tradicionales siguen mostrando estabilidad. Fisher recordó que esta tecnología “lleva casi tres décadas en el mercado”, lo que ha permitido una operación más depurada. En promedio, estos modelos registran 15% menos fallas que los vehículos de combustión.