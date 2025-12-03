Nissan lanza carro híbrido que hace 1.600 km por tanque, futurista y por $50 millones

La industria automotriz en China volvió a sumar un nuevo modelo al segmento de los sedanes híbridos enchufables, con fuertes competidores como Chery y BYD. El más reciente es un vehículo desarrollado por Dongfeng Nissan, que se convirtió en el primer integrante híbrido de la línea “N-series”, hasta ahora compuesta únicamente por autos 100 % eléctricos.

El modelo, denominado Nissan N6, comenzó ventas formales en ese país el 1 de diciembre de 2025, según informó la marca. Además de China, la compañía anticipó que está evaluando su expansión hacia regiones como Sudeste Asiático, Medio Oriente y algunos mercados de América Latina.



¿Cuánto cuesta el Nissan N6?

La compañía publicó una estructura de precios que incluye un valor sugerido y otro temporal de lanzamiento. Para el mercado chino, los valores inician en 99.900 yuanes hasta 129.990, mientras que la tarifa promocional arranca en 91.900 yuanes.

Según la equivalencia entregada en la información oficial, estos montos corresponden, respectivamente, a 14.089 dólares y 12.990 dólares. En pesos colombianos, la referencia de entrada se acerca a los $50 millones, según la conversión de la misma tabla proporcionada.

Nissan N6 PHEV Foto: Nissan

¿Qué novedades tiene el N6?

Aunque se trata de un híbrido enchufable, el N6 adopta la estética de la familia eléctrica del fabricante. Comparte lenguaje visual con el Nissan N7, con elementos como:



Parte frontal de superficie sellada

Barra lumínica superior de extremo a extremo

Luces inferiores en forma de “L”

Emblema “NISSAN” iluminado

Manijas ocultas

Puerto de carga integrado en el panel trasero lateral.

En la parte posterior mantiene la línea tipo coupé, iluminación horizontal continua y un parachoques despejado que oculta las salidas de escape.



Las dimensiones publicadas por la marca indican 4.831 mm de largo, 1.885 mm de ancho y 1.494 mm de alto, con distancia entre ejes de 2.815 mm. El modelo admite rines de 17 o 18 pulgadas, y se ofrece en colores como Sunlight Gold, Mirage Silver, Wind-colored Purple, Rock Grey, Obsidian Black y Pearl White.

Nissan N6 sedan in China - new interior photos.



The Nissan N6 is a new sedan for the Chinese car market. It is manufactured by Dongfeng-Nissan and largely based on a Dongfeng platform.



We have new photos of the dashboard. The design is typical Chinese; without any buttons are… pic.twitter.com/FL96sGZOyl — Tycho de Feijter (@TychodeFeijter) November 12, 2025

En la cabina incorpora un tablero digital y una pantalla flotante para el sistema multimedia. Las combinaciones interiores pueden ser de tonos claros u oscuros. En los niveles de entrada se incluyen:

Faros LED

Encendido por botón

Cámara de reversa

Asientos traseros tipo “cero gravedad”

Panel digital de 10,25 pulgadas

Pantalla central de 14,6 pulgadas

Sistema con procesador Qualcomm Snapdragon 8155.

Las versiones superiores agregan servicios como iluminación adaptativa, techo panorámico con cortina manual, cámara de 540 grados, asistente de voz con IA, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, asistencia de parqueo y otros sistemas ADAS.

Nissan N6 PHEV Foto. Nissan

Motorización y autonomía eléctrica

El N6 integra un motor a combustión de 1.5 litros, combinado con un propulsor eléctrico y una batería LFP de 21,1 kWh. De acuerdo con los datos del fabricante, esta configuración permite autonomías eléctricas certificadas en ciclo CLTC de 180 km o 170 km, según la versión, cifras inusuales para su rango de precio.

La compañía resaltó que este conjunto mecánico permite alcanzar hasta 1.600 kilómetros por tanque, según los resultados obtenidos en pruebas y retos de consumo.

El sedán fue incluido en el Around-China Fuel Consumption Challenge, una prueba que atravesó 30 provincias durante 28 días, sumando 14.000 kilómetros recorridos. Durante el recorrido, el N6 registró un consumo promedio de 2,9 litros cada 100 kilómetros. La organización de la prueba indicó que este rendimiento permitió establecer un récord Guinness, logro que la marca ha citado en la presentación del vehículo.