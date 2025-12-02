Superó a la CX-30 y Duster: este carro se coronó como el más vendido en noviembre de 2025

El comportamiento del mercado automotor durante noviembre de 2025, mes en el que se llevó a cabo el Salón del Automóvil y llegaron marcas como Tesla al país, dejó en evidencia que la recuperación del sector continúa, pero también que continúa la competencia entre las líneas más populares como la Corola Cross, el Kia K3, la CX-30 y Duster.

Después de que la Corolla Cross desapareciera en octubre del top 20, el recién finalizado mes cerró con 23.791 matrículas, una cifra que, según el informe conjunto de Fenalco y Andi, con base en datos del Runt, significó un avance del 9 % frente al mismo periodo del año anterior.

Mientras las cifras generales mostraron un aumento sólido, el desempeño por tecnologías también marcó diferencias importantes. Los registros apuntan a incrementos del 28,7 % en vehículos eléctricos y del 29,5 % en híbridos comparados con noviembre de 2024, lo que mantuvo a estas categorías entre las de mayor crecimiento.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

¿Cuál fue el carro más vendido en noviembre de 2025?

El carro que se quedó con el primer puesto fue el Kia K3, que registró 1.095 unidades, superando a la CX-30 (933 unidades) y a la Duster (885 unidades). Las cifras también muestran que el K3 presentó un crecimiento del 30,5% frente al mismo mes del año pasado.



Según el análisis elaborado por Fenalco–Andi con datos del RUNT, la línea que encabezó las matrículas de noviembre obtuvo una participación del 4,6%, logrando ubicarse por encima de dos modelos que tradicionalmente ocupan los primeros lugares: la Mazda CX-30 y la Renault Duster.

El Kia K3, que se comercializa en varias versiones, escaló en el ranking. Foto: Kia

Top 20 carros más vendidos en noviembre

Otra de las grandes noticias fue que por segundo mes la Toyota Corolla Cross, que había ocupado el primer puesto durante varios meses y fue el carro más vendido en el primer semestre, volvió a desaparecer del top 20 de los más matriculados:



Kia K3 – 1.095 Mazda CX-30 – 933 Renault Duster – 885 Kia Picanto – 857 Chevrolet Onix – 820 Foton BJ – 662 Mazda 2 – 573 Renault Logan – 528 BYD Yuan UP – 499 Renault Arkana – 443 Suzuki Swift – 442 Hyundai Kona – 421 Renault Kardian – 408 Hyundai Tucson – 400 Nissan Kicks – 395 Nissan Frontier – 390 Renault Kwid – 374 Kia Sonet – 336 Renault Stepway – 335 Toyota Hilux – 308

En el listado de marcas, cinco fabricantes concentraron más de la mitad del mercado: Renault, Kia, Chevrolet, Mazda y Suzuki, con participaciones de 15,1%, 14,9%, 8,6%, 8,3% y 5,7%, respectivamente.

Entre enero y noviembre, la tendencia también favorece al K3, que mantiene la mayor participación con el 3,9% del mercado acumulado. Le siguen la Renault Duster y la Mazda CX-30, ambas con el 3,5%, mientras que la Toyota Corolla Cross llega al 3,2% y la Kia Picanto al 2,9%.

Toyota Corolla Cross llega desde Brasil a Colombia y Latam Foto: Toyota Press

Publicidad

¿Dónde se vendieron más carros en noviembre?

El reporte destacó que varias ciudades impulsaron fuertemente las matrículas del mes. Las mayores variaciones se registraron en Sincelejo (73,2%), Villavicencio (63,7%) y Manizales (57,5%), mientras que Montería y Armenia también sobresalieron con aumentos del 56% y 46%, respectivamente.

Por tipo de vehículo, las camionetas tuvieron el mayor dinamismo con un crecimiento del 53%, seguidas por los modelos comerciales de carga, que aumentaron 21,3%, y los automóviles, con un avance del 12,3%.