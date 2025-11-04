Adiós a la Corolla Cross: salió del top de los carros más vendidos y hay nuevo líder en ventas

El mercado automotor colombiano cerró octubre de 2025 con un notable impulso en las ventas de vehículos nuevos, de acuerdo con el más reciente informe de Fenalco y la ANDI.

Según el reporte, entre enero y octubre se matricularon 200.279 unidades, lo que representa un crecimiento del 30,2 % frente al mismo periodo del año pasado. Solo en octubre se registraron 25.254 vehículos, convirtiéndose en el mes con mayor volumen de matrículas en lo que va del año y con un aumento del 36,4 % en comparación con 2024.

Entre enero y octubre, las cinco marcas más vendidas fueron Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet, con participaciones del 13,3 %, 13,1 %, 10,4 %, 8,5 % y 8,4 %, respectivamente, y que representaron más de la mitad del total de vehículos matriculados durante los primeros diez meses del año (53,8 %).

¿Cuál fue el carro más vendido octubre de 2025?

De acuerdo con el informe de Fenalco-ANDI, en octubre la Renault Duster se ubicó como el vehículo más matriculado del país, con una participación del 3.9 % del mercado.



Le siguieron el Mazda CX-30 (3,7 %), Kia Picanto (3,6 %), Kia K3 (3,5 %) y Foton BJ (3,3 %), las cinco líneas concentraron el 18,1 % del total de registros del mes.

Uno de los datos más llamativos del reporte fue el cambio en la línea de vehículos más vendida en Colombia. Durante gran parte del año, la Toyota Corolla Cross figuró en el primer lugar, pero en octubre ni siquiera estuvo entre los 20 más vendidos.

En el acumulado de 2025 (enero a octubre), la Corolla Cross aún conserva una posición destacada, ocupando el segundo lugar con una participación del 3,6 %. Sin embargo, en octubre perdió protagonismo frente a modelos que mostraron una fuerte demanda, como la Renault Duster, el Mazda CX-30, el Kia Picanto y el Kia K3.

Top 20 de vehículos más vendidos en octubre de 2025

De acuerdo con los datos del RUNT, procesados por Fenalco y la ANDI, las líneas con mayor número de matrículas durante octubre fueron:



Renault Duster – 990 unidades Mazda CX-30 – 935 Kia Picanto – 912 Kia K3 – 895 Foton BJ – 843 Chevrolet Onix – 656 Renault Logan – 565 Toyota Land Cruiser – 500 BYD Yuan UP – 468 Renault Kardian – 433 Nissan Kicks – 396 Mazda 2 – 380 Suzuki Swift – 379 Toyota Hilux – 376 Renault Arkana – 369 Kia Sonet – 359 Volkswagen Polo – 346 JAC HFC – 333 Renault Kwid – 325 Renault Koleos – 322

El comportamiento de las camionetas compactas, junto con el crecimiento sostenido de los sedanes y los vehículos de entrada, demostró una diversificación en las preferencias del consumidor colombiano.

Además, el auge de los vehículos eléctricos e híbridos continúa impulsando la renovación del parque automotor nacional, con cifras récord de ventas en comparación con años anteriores.

Por otro lado, el aumento en los registros de marcas como BYD y JAC muestra la creciente presencia de fabricantes chinos en el país, especialmente en los segmentos eléctricos.

El informe destaca que varios segmentos del mercado tuvieron un comportamiento sobresaliente. Los vehículos eléctricos crecieron un 93,7 %, con 2.090 unidades registradas, mientras que los híbridos aumentaron un 81,2 %, con 6.902 unidades frente a octubre de 2024.

Además, los vehículos comerciales de carga lideraron los incrementos con un 95 %, seguidos de las camionetas con un 62,4 % y los vehículos de pasajeros comerciales con un 41 %.

En cuanto a ciudades, Villavicencio encabezó el crecimiento con un 113 % en registros de vehículos nuevos. Le siguieron Mosquera (88 %), Montería (72,5 %), Manizales (69 %) y Bucaramanga (55 %), evidenciando una recuperación sostenida de la demanda en varias regiones del país.