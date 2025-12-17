Esto fue lo que desató pelea de hinchas del DIM y Atlético Nacional tras final de Copa

En desmanes en el Atanasio Girardot terminó la fiesta de la gran final de la Copa BetPlay este 17 de diciembre, en donde terminó como campeón Atlético Nacional tras vencer al DIM con gol de Andrés Felipe Román al minuto 10' del primer tiempo. Pero que la violencia se quedó con el protagonismo.

Varios videos, que se han hecho virales en redes sociales, mostraron enfrentamientos entre la Rexixtencia Norte y Los Del Sur las barras del DIM y Nacional, respectivamente, en el medio del Atanasio Girardot sin la Policía poder hacer mucho. Ante esto, el propio alcalde Federico Gutiérrez se pronunció y aseguró que se tomarán acciones en contra de los responsables.

¿Qué desató los desmanes en el Atanasio Girardot?

Aún no hay información oficial por parte de las autoridades qué generó los desmanes en el interior del estadio, pero, según personas que se encontraban en redes sociales y que comentaron lo sucedido en redes sociales, todo comenzó agresiones de la barra de Independiente Medellín en contra de la Policía y la intervención de la barra verdolaga se dio cuando algunos "hinchas" intentaron agredir familias con la camiseta de Atlético Nacional.

Fue ahí cuando Los Del Sur (barra de Atlético Nacional) entraron a la cancha y se dieron los enfrentamientos entre ambas hinchadas, que tuvieron que ser intervenidas por autoridades y el escuadrón anti motines.



¿Qué pasará tras estos desmanes?

Hasta que las autoridades no se pronuncien de manera oficial por lo sucedido, por ahora, se desconoce qué tipos de sanciones podrían tener ambos equipos e hinchadas por lo sucedido. Lo cierto es que, probablemente, se venga suspensión de tribunas y localidades, hasta el cierre de fronteras para futuros clásicos paisas.

Por parte de los equipos, ambos comenzarán a planificar el 2026 en donde disputarán torneos internacionales con la inminente salida de futbolistas claves.