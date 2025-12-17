Así podrá ver EN VIVO y online el sorteo de la Copa Libertadores 2026 en Colombia

Listo todo en Luque, Paraguay, para que desde la sede oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se lleven a cabo los sorteos de las copas Libertadores y Sudamericana 2026, allí, los clubes colombianos conocerán a sus rivales para estas competencias



¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo se llevará a cabo este jueves, 18 de diciembre, a las 10:00 de la mañana. Sin embargo, solo se sortearán las fases previas, es decir, Deportes Tolima e Independiente Medellín serán los que conozcan sus rivales.

En el caso de Santa Fe y Junior, conocerán sus rivales hasta febrero de 2026 cuando se realice el sorteo oficial de la fase de grupos, por ahora, ambos equipos deberán preparar todo sin pensar en cuáles rivales podrían enfrentar.

Confirman estadio para la final de la Copa Libertadores 2025 Foto: AFP

Sorteo Copa Libertadores 2026: ¿dónde verlo EN VIVO?

A través de Disney Plus y ESPN, podrá seguir en vivo el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores. Asimismo, los canales oficiales de la Conmebol informarán en tiempo real los choques que queden definidos entre los equipos sorteados y demás detalles.



Clasificados Libertadores 2026 Colombia

Independiente Santa Fe (fase de grupos).

Junior de Barranquilla (fase de grupos).

Deportes Tolima (fase previa).

Independiente Medellín (fase previa).

Bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1



Flamengo (campeón)

Palmeiras (1)

Boca Juniors (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Liga de Quito (10) o Libertad (17)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16)

Bombo 2



Libertad (17) o Barcelona (28)

Estudiantes (18)

Cerro Porteño (20)

Lanús (21)

Corinthians (22) o Junior (34)

Bolívar (23)

Cruzeiro (29)

Universitario (32)

Junior conquista la Liga BetPlay // Foto: X @JuniorClubSA

Bombo 3



Junior (34) o Vasco da Gama (62)

Universidad Católica de Chile (35)

Rosario Central (48)

Independiente Santa Fe (53)

Always Ready (65)

Coquimbo Unido (81)

Deportivo La Guaira (108)

Cusco FC (142)

Bombo 4



Universidad Central (180)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (sin ranking)

Mirassol (sin ranking)

Equipo de fases preliminares (Ecuador 3 o Universidad Católica)

Equipo de fases preliminares

Equipo de fases preliminares

Equipo de fases preliminares

Con este panorama definido, el sorteo de la Copa Libertadores 2026 marcará el punto de partida para el camino internacional de los clubes colombianos, que comenzarán a trazar sus objetivos según el rival que les depare el azar en Luque.



Mientras Deportes Tolima e Independiente Medellín entran en escena desde las fases previas, Santa Fe y Junior aguardan con expectativa el sorteo de la fase de grupos en febrero, conscientes de que cada detalle será clave en la preparación de una temporada continental que vuelve a ilusionar al fútbol colombiano.