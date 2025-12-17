Así podrá ver EN VIVO y online el sorteo de la Copa Libertadores 2026 en Colombia

Publicidad
Listo todo en Luque, Paraguay, para que desde la sede oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se lleven a cabo los sorteos de las copas Libertadores y Sudamericana 2026, allí, los clubes colombianos conocerán a sus rivales para estas competencias
El sorteo se llevará a cabo este jueves, 18 de diciembre, a las 10:00 de la mañana. Sin embargo, solo se sortearán las fases previas, es decir, Deportes Tolima e Independiente Medellín serán los que conozcan sus rivales.
En el caso de Santa Fe y Junior, conocerán sus rivales hasta febrero de 2026 cuando se realice el sorteo oficial de la fase de grupos, por ahora, ambos equipos deberán preparar todo sin pensar en cuáles rivales podrían enfrentar.
A través de Disney Plus y ESPN, podrá seguir en vivo el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores. Asimismo, los canales oficiales de la Conmebol informarán en tiempo real los choques que queden definidos entre los equipos sorteados y demás detalles.
Con este panorama definido, el sorteo de la Copa Libertadores 2026 marcará el punto de partida para el camino internacional de los clubes colombianos, que comenzarán a trazar sus objetivos según el rival que les depare el azar en Luque.
Mientras Deportes Tolima e Independiente Medellín entran en escena desde las fases previas, Santa Fe y Junior aguardan con expectativa el sorteo de la fase de grupos en febrero, conscientes de que cada detalle será clave en la preparación de una temporada continental que vuelve a ilusionar al fútbol colombiano.