Sebaxxss, de DJ de Feid a productor manteniendo su esencia de rumba y reguetón

Tras años acompañando a Feid en tarima, el DJ colombiano Sebaxxss inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de su primer álbum como solista, el cual llegará en este 2026 y primero lanza “Mujeres” al lado de Jhay P para mostrar de lo que puede llegar a ser capaz como productor.

Con una clara apuesta por el reguetón, pero sin cerrarse a nuevas fusiones, el artista promete mantener la energía de sus fiestas en cada canción, conectando con un público que ya lo conoce detrás de los platos, pero que ahora lo escuchará desde el estudio.

“Siento como la necesidad también y las ganas de conectar con mucha más gente a través de otra forma”, confiesa Sebaxxss, quien reconoce que, pese a los años de experiencia en la industria, este salto representa un terreno completamente nuevo para él.

Reguetón como punto de partida

La carta de presentación de este nuevo capítulo fue una colaboración con JP, un artista colombiano con quien lanzó un tema “pegajosito” ideal para diciembre. La canción, asegura Sebaxxss, fue pensada para la rumba, para “perrearla hasta el piso”, con el sonido cumbiero que tanto caracteriza al reguetón local.



“El reguetón es mi esencia, es mi vida y yo quería que lo primero que escuchara la gente mía fuera un reguetón... así de colombiano, así de auténtico”, afirma con orgullo.

Este enfoque no solo resalta su raíz musical, sino que también fortalece su posicionamiento dentro del competitivo mundo del género urbano colombiano.

Sebaxxss describe su primer trabajo discográfico como una experiencia inmersiva: “El álbum está pensado como que la gente se sienta como en un party mío”. La idea es que los oyentes recorran con él una “curva de emociones”, desde saltar y gritar hasta cantar temas de despecho y bailar sin parar.

Diversidad de colaboraciones y una visión global

Uno de los aspectos más ambiciosos del álbum es su carácter colaborativo. Sebaxxss ha trabajado con artistas de varios países, entre ellos Puerto Rico, Chile, Venezuela y Trinidad y Tobago. Este enfoque busca dar al disco una “dimensión global”, mezclando diferentes culturas y sonidos sin perder la esencia del reguetón colombiano.

“Es un álbum muy colaborativo… vienen también creciendo mucho en el ámbito de la música”, señala, destacando la presencia de talentos emergentes que, como él, están buscando su lugar en la industria.



Influencia y respaldo de Feid

La figura de Feid es clave en la historia de Sebaxxss. Lo considera un “hermano mayor” y su mayor consejero. El propio Ferxxo, como es conocido Feid, ha apoyado el proyecto desde el principio, brindándole sugerencias y escuchando sus avances.

“Lo único que me ha dicho que haga es que sea feliz, y desde que uno sea feliz haciéndolo, uno le mete alma, vida y corazón a los proyectos”, comenta agradecido.

Aunque el artista prefiere guardar sorpresas sobre los nombres presentes en su álbum, sí reveló una colaboración especial con una artista chilena emergente. Pero su verdadero sueño es trabajar con el rapero español C Tangana o J Balvin.

“Meterme en un estudio con él sería un sueño... lo admiro mucho musicalmente y sé que sería algo loquísimo”, añadió.