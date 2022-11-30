Presentada en los techos de Pedregal en Medellín y grabada en las calles de esta zona de la ciudad, al fin "Mentira" vio la luz este 6 de agosto. La esperada canción entre Ryan Castro y Feid en donde los dos ponen los dos mejores estilos, uno el más romántico y el otro el más movido y bailable. Una canción que antes de su estreno ya era famosa en redes sociales, en especial en TikTok en donde se viralizó tras ser mostrada una parte gracias a los propios artistas en sus perfiles personales. Los dos artistas, considerados referentes del movimiento urbano nacido en Medellín, vuelven a unir sus voces en una propuesta que combina una producción vibrante con una historia que aborda la incertidumbre, la desconfianza y las señales contradictorias dentro de una relación sentimental.Más allá del lanzamiento del sencillo, "Mentira" representa el primer adelanto oficial del próximo álbum de Ryan Castro. El videoclip del tema incluye además una pista sobre el concepto que desarrollará esta nueva producción discográfica, generando expectativa entre sus seguidores.No es el primer sencillo de este dúo, sino que antes han hecho historia en el género al componer grandes canciones. La historia musical entre ambos comenzó en 2021 con "Monastery", tema que consolidó la química entre los dos exponentes del género urbano. Posteriormente, en 2023, lanzaron "Ritmo de Medallo", una canción que rindió homenaje al sonido, la identidad y la cultura de Medellín.Letra de "Mentiras", la esperada canción de Ryan Castro y Feid[Intro: Feid]Wow[Coro: Feid]Hace tiempo no te veo, tú me pediste distanciaEste amor fue un juego, como un romance de infanciaMami, no sé lo que nos faltó, y pasó el tiempo y nada cambióFue el ego que a los dos nos confundió, navegando este barco se hundió[Verso 1: Ryan Castro]Mentira, todo era mentiraTú tenía' tu guarda'o mientra' yo estaba de giraTú que tanto me decías que nos mató la rutinaPero a lo que mí me mató es que tú eras bandidaTú reclamando cada vez que yo falloFui entrenando en el amor al falloEsta película no fue real, solo fue un ensayoUn amor efímero en Medallo (Awoo)[Refrán: Ryan Castro]Pero ven, ven, ven, venMi amor, no me mate' el corazónPero ven, ven, ven, venNo, no, no me falle', por favor (Awoo)Pero ven, ven, ven, venMi amor, no me mate' el corazónPero ven, ven, ven, venNo, no, no me falle', por favor[Coro: Feid & Ryan Castro]Hace tiempo no te veo, tú me pediste distanciaEste amor fue un juego, como un romance de infanciaMami, no sé lo que nos faltó, si pasó el tiempo y nada cambióFue el ego que a los dos nos confundió, navegando este barco se hundió[Verso 2: Feid]You killed, mami, you killedTo' mis feelings mataste en míPa' la basura mandaste los dreamAhora solo como amiMe la paso casting, casting, casting ya como cafreTuviste lo mejor, ni que la cagasteSi el amor me dañasteLlévate la hookah y los diamante'Fuiste mi baby girl, y ahora yo estoy lonelyPienso en luz, pretty girl, y ese culo enorme[Refrán: Ryan Castro & Feid]Pero ven, ven, ven, venMi amor, no me mate' el corazónPero ven, ven, ven, venNo, no, no me falle', por favor[Coro: Ryan Castro]Hace tiempo no te veo, tú me pediste distanciaEste amor fue un juego, como un romance de infanciaMami, no sé lo que nos faltó, si pasó el tiempo y nada cambióFue el ego que a los dos nos confundió, navegando este barco se hundió