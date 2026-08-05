¿Feid dara concierto gratis en Medellín? El paisa haría importante anuncio en La Macarena

Todo apunta a que Feid tiene lista una nueva sorpresa para sus seguidores en Medellín. A través de publicaciones en redes sociales y de acuerdo con información divulgada por portales especializados como Conciertos Colombia, la presencia del artista en la capital antioqueña no sería casualidad, sino parte de la preparación de una nueva etapa de su proyecto musical Green Print.

Esta nueva entrega llevaría por nombre El club de las 19 flores, una propuesta que coincide con la celebración de la Feria de las Flores, uno de los eventos culturales más importantes de Medellín. Como parte de la estrategia de expectativa, la tradicional Placita de Flórez fue intervenida con los característicos colores verdes que identifican al Ferxxo, generando la curiosidad de fanáticos y visitantes que rápidamente compartieron imágenes en redes sociales.

Sin embargo, el lanzamiento no se limitaría a esta intervención urbana. Según la información publicada por Concierto Colombia, Feid estaría preparando un concierto gratuito en el Centro de Espectáculos La Macarena, donde realizará el anuncio oficial de El club de las 19 flores. El evento buscaría reunir no solo a miles de seguidores, sino también a familiares, amigos y personas cercanas que han acompañado el crecimiento artístico de Salomón Villada Hoyos, nombre de pila del cantante paisa.

Feid // Foto: Universal Music Latin

La presentación serviría como escenario para compartir con su público los detalles de este nuevo capítulo de Green Print, un proyecto que ha venido desarrollando con una fuerte conexión hacia sus raíces, su ciudad y la identidad que lo ha convertido en uno de los artistas colombianos con mayor proyección internacional.



Además del anuncio del EP, el evento marcaría el estreno de un nuevo sencillo junto a Ryan Castro, otra de las figuras más destacadas de la música urbana colombiana. La colaboración entre ambos artistas, quienes representan el auge del género desde Medellín, ha despertado una gran expectativa entre los seguidores, que esperan un tema cargado de la esencia que caracteriza a los dos exponentes.