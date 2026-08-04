Luto en la televisión colombiana: murió Alfonso Lizarazo, fundador de Sábados Felices

Colombia despide este martes a una de sus figuras más emblemáticas y queridas de la pantalla chica. Alfonso Lizarazo Sánchez, el cerebro detrás de Sábados Felices y nacido en Bucaramanga en 1940, falleció este 4 de agosto de 2026 en la capital del país.

Según informaron fuentes cercanas, el presentador venía batallando desde hace varios años con complicaciones de salud, específicamente problemas cardiacos.

Sobre Lizarazo

Llegó a Bogotá a los 18 años con el sueño de ser ingeniero o abogado, pero su destino cambió cuando comenzó a trabajar en los controles de una emisora. Rápidamente escaló posiciones hasta convertirse en el director de ‘Radio 15’, donde se consolidó como una figura clave de la Nueva Ola colombiana y pionero de los sistemas de emisoras juveniles en las principales ciudades del país.



El padre de la risa y la solidaridad

Su nombre será recordado eternamente como el creador de Sábados Felices, el programa humorístico más exitoso y longevo de la televisión nacional.

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Durante 26 años consecutivos, desde 1972, Lizarazo dirigió y presentó este espacio, donde no solo impulsó a nuevas generaciones de comediantes, sino que también creó el Festival Internacional del Humor.

Más allá del entretenimiento, Lizarazo utilizó su plataforma para transformar vidas a través de la campaña solidaria ‘Lleva una escuelita en el corazón’. Con esta iniciativa, el elenco del programa recorrió las regiones más apartadas de Colombia para construir escuelas, dejando una huella imborrable en la educación rural del país.

