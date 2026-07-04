Luis Alfonso, Madonna, Feid y Manuel Turizo lideran estrenos musicales de la semana

La primera semana de julio llega cargada de novedades para todos los gustos. Desde colaboraciones inesperadas hasta regresos históricos y nuevas apuestas de artistas emergentes, los lanzamientos musicales tienen como protagonistas a Luis Alfonso, Madonna, Feid y Manuel Turizo, quienes encabezan una lista de estrenos que promete dominar las plataformas digitales.

Luego del éxito de su álbum Lindo, Lindo, Luis Alfonso presenta "Déjame Entrar", una colaboración con Piso 21 que une dos de los sonidos colombianos más fuertes del momento.

La canción cuenta la historia de un hombre que intenta conquistar a una mujer que le teme al amor, combinando humor, romanticismo y un ritmo pegajoso que mezcla la esencia de la música popular con el pop urbano. El lanzamiento llega acompañado de un videoclip grabado en Ciudad de México y se perfila como uno de los sencillos más importantes de la temporada.

Por otro lado, la reina del pop está de vuelta. Madonna lanzó Confessions II, la secuela de su exitoso álbum Confessions on a Dance Floor, y uno de los mayores atractivos del disco es "Read My Lips", su esperada colaboración con Feid.



El colombiano canta en español mientras Madonna responde en inglés, logrando una combinación entre el pop bailable y los sonidos urbanos latinos. La participación de Feid representa uno de los momentos más importantes de su carrera internacional al compartir créditos con una de las artistas más influyentes de la historia de la música.

Asimismo, el cantante colombiano Manuel Turizo también estrena música con "La Guaracha (Oh Oh Oh)", una colaboración junto al chileno Martin White.

La canción fusiona la guaracha con música urbana y electrónica latina, convirtiéndose en una propuesta diseñada para las fiestas del verano. El videoclip, grabado en Miami, incluye referencias al fútbol, paisajes tropicales y una estética vibrante que acompaña el espíritu festivo del sencillo.

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Otros estrenos musicales de la semana

Natanael Cano marca su esperado regreso con "Aprevenido", un corrido tumbado que representa la vuelta a sus raíces musicales. El artista mexicano aborda temas como la lealtad, la superación y la identidad sonorense en un sencillo acompañado por un videoclip grabado en el desierto de Sonora.

Los Caligaris y La Mona Jiménez reviven el clásico "Todos Locos" con una nueva versión cargada del auténtico espíritu del cuarteto cordobés.

Dalex estrenó "Honguito Remix", acompañado por Farruko, Jlexis, Khea, Rubi y Jombriel, llevando el éxito original a una nueva dimensión con influencias de R&B y reguetón.

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Ladrones lanzó "Arriba La L", primer adelanto de su tercer álbum, donde mezcla metal, rock, hip-hop y música mexicana con su característico estilo "Flow Pesado".

VEI HABACHE lanzó su primer álbum de estudio, El Teko de la Metro, un proyecto de 12 canciones donde explora el trap, el plugg y el digicore con letras cargadas de autenticidad.

Camila Esguerra presentó "Ojos de Gato", un sencillo que profundiza en su propuesta artística basada en la intuición, la poesía y las emociones. La cantante colombiana continúa el camino iniciado con Braille a través de una canción que explora la capacidad de "ver en la oscuridad" y confiar en los instintos.

Jimmy Sossa, junto al maestro Iván Calderón y el Conjunto Sentir Vallenato, presentó una nueva versión de "Sin Ti No Hay Vida", un homenaje a uno de los clásicos del vallenato romántico. La producción busca acercar la canción a nuevas generaciones sin perder la esencia de la obra original, manteniendo el sentimiento y la nostalgia que la convirtieron en un referente del género.

Nino Freestyle y Yaisel LM estrenaron "Son Mío", un dembow cargado de ritmos tropicales que busca convertirse en uno de los himnos del verano.

Nuevos artistas también estrenan