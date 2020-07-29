En vivo
Blu Radio  / Madonna

Madonna

  • Madonna_AFP.jpg
    Madonna
    Foto: AFP
    Sociedad

    Cruda confesión de Madonna: pensó quitarse la vida durante pelea por la custodia de su hijo

    Madonna reveló que fue "uno de los más dolorosos" de su vida y aseveró que llegó a pensar que era mejor que la mataran.

  • / Madonna // Foto: Instagram
    Madonna
    Foto: Instagram @madonna.
    Entretenimiento

    Madonna y su excéntrica celebración: así será su cumpleaños 66 con visita privada a Italia

    Como Madonna, otros famosos han viajado a Italia este verano, como la cantante Jennifer López que visitó la costa Amalfitana y el matrimonio de David y Victoria Beckham.

  • La estrella del pop estadounidense Madonna actúa en el escenario durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de mayo de 2024.
    Foto: AFP.
    Entretenimiento

    ¡Madonna arrasa en Río! Reúne a 1,6 millones de personas en su concierto.

    Madonna lo dio todo en Rio de Janeiro al repasar su carrera de cuatro décadas en un histórico show que hizo vibrar la mítica playa de Copacabana repleta de gente.

  • madonna
    Blu Radio - EFE
    FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP
    Entretenimiento

    Madonna dará un megaconcierto gratuito en Brasil para cerrar su impresionante gira

    La gira Celebration Tour de Madonna se encuentra ahora en Norteamérica. Las próximas fechas en abril incluyen tres shows en Miami y cinco en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, única parada latinoamericana antes de Rio.

  • Super Bowl 2024
    Blu Radio - Foto: AFP.
    Foto: AFP.
    Entretenimiento

    Las 10 mejores presentaciones de medio tiempo del Super Bowl, según Billboard

    El Super Bowl atrae la atención de millones de espectadores en todo el mundo, por lo que artistas como Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé y Michael Jackson dieron lo mejor en el medio tiempo del juego.

  • Kim Kardashian con joyería para los dientes
    Kardashian y joyería - Foto: Instagram @kimkardashian
    Foto: Instagram @kimkardashian
    Sociedad

    La joyería dental: un nuevo complemento de la moda

    Desde el 2019 la joyería dental ha tenido un auge entre los artistas, como Rosalía, Mike Tyson y María Muñoz Rivera, las pasarelas y ahora las personas del común que la joyería en los dientes como un accesorio más

  • MADONNA
    Blu Radio - AFP
    FREDY BUILES/AFP
    Sociedad

    Demandan a Madonna por retraso de dos horas en su concierto de Nueva York

    La cantante Madonna fue demandada esta semana por dos de sus fans por haber comenzado su concierto en Nueva York con más de dos horas de retraso en diciembre de 2023.

  • Madonna
    Madonna
    Foto: Instagram @_joshpopper
    Entretenimiento

    Madonna la 'Reina del Pop' está de regreso y más enamorada que nunca: es 35 años menor que ella

    Madonna, icono del pop, sorprende al mundo con su nueva relación. Presentó a su nuevo novio, Joshua Popper, 35 Años Menor que Ella.

  • / Madonna // Foto: Instagram
    Madonna
    Foto: Instagram @madonna.
    Sociedad

    Madonna a los 65 años: lista para una ambiciosa gira mundial tras ingreso hospitalario

    Madonna, la icónica superestrella del pop, cumple 65 años y se prepara para una ambiciosa gira mundial tras haber pospuesto sus planes debido a un ingreso hospitalario por agotamiento

  • 372638_blu_radio._madonna_foto_afp.jpeg
    blu_radio._madonna_foto_afp.jpeg
    Mundo

    Madonna, hospitalizada por "infección bacteriana grave"; tuvo que aplazar su gira

    La gira de Madonna, que prácticamente había vendido todas las entradas, pretendía ser un homenaje a sus más de cuatro décadas de carrera.

