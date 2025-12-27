Cayó red de tráfico de migrantes que operaba en Cúcuta a través de agencias de viaje

Fue desmantelada una red delictiva que, durante al menos un año y medio, se dedicó al tráfico ilegal de migrantes y que habría operado desde Norte de Santander. Los delincuentes capturados utilizaban agencias de viajes como fachada para engañar a extranjeros, en su mayoría ciudadanos venezolanos, con falsas promesas de traslados internacionales.

De acuerdo con la Fiscalía, el grupo captaba a las personas en puntos estratégicos como la Terminal de Transportes de Cúcuta y los municipios de Pamplonita y Los Patios. Allí ofrecían supuestos paquetes turísticos que incluían transporte terrestre en buses de turismo hacia destinos como Ecuador, Perú y Chile, además de alojamiento, alimentación, chips para llamadas, acompañamiento de guías y la entrega de documentos que, según les decían, servirían para evadir controles policiales y migratorios.

Sin embargo, esos documentos no tenían validez legal: eran papeles falsos o extemporáneos que no garantizaban el paso regular por fronteras ni protegían a los migrantes de posibles detenciones.

Según el expediente judicial, en al menos seis eventos ilícitos plenamente acreditados fueron movilizadas 222 personas, entre ellas 27 menores de edad. Una parte significativa de los migrantes fue abandonada en zonas de frontera con Ecuador.



La operación ilegal fue detectada por la Fiscalía, en articulación con la Dijín de la Policía Nacional. Los seis capturados son Leonardo Fabio Gómez Moncada, Álvaro Lagos Camargo, Carmen Liliana Vaca Castañeda, Jessica Alexandra Pérez Moreno, Jenny Fernanda Triana Becerra y Jorge Enrique Becerra Vera, señalados de participar en la logística, comercialización y ejecución de los traslados irregulares.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado.

Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para cinco de los procesados, mientras que, en el caso de Jorge Enrique Becerra, se le concedió detención domiciliaria, mientras avanza el proceso judicial.