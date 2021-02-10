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Blu Radio  / Cúcuta

Cúcuta

Cúcuta: noticias actuales y cobertura de los recientes acontecimientos

Presidente electo Abelardo De La Espriella en un acto de "Empalme Territorial" en Cúcuta.
Santanderes

Cúcuta decreta día sin carro y moto por posesión presidencial y refuerza seguridad

Atentado con carro bomba en Cúcuta.
Orden público

Gobierno aumenta a $350 millones la recompensa por atentado con carro bomba en Cúcuta

Así amaneció el lugar del atentado
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ONU Derechos Humanos condenó atentado con explosivos en Cúcuta que dejó 14 personas heridas

Atentado en Cauca
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Director de la Policía atribuye al ELN el atentado con carro bomba en Cúcuta

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Atentado con carro bomba en Cúcuta: Gobierno anuncia recompensa de $200 millones

Camión estacionada frente a una zona acordonada y un vehículo envuelto en llamas en una vía pública de noche.
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Videos: así registraron el atentado terrorista en Cúcuta

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Santanderes

Explotó carro bomba frente al comando de Policía en Cúcuta: al almenos 10 heridos

Atentado contra comandante de Policía de Puerto Lleras.
Santanderes

Atentan contra comandante de Policía de Puerto Lleras, zona rural de Cúcuta

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Santanderes

Ejército desmantela depósito de explosivos del ELN y evita atentados en Norte de Santander

Capturan en Cúcuta a presunto cabecilla de las FARC.jpg
Santanderes

Tras dos años de fingir su muerte capturan a cabecilla de las Farc en Cúcuta

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