Por el podio y el diploma: Bogotá lanza programa para que deportistas no abandonen el colegio

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en articulación con la Secretaría de Educación del Distrito, puso en marcha el Modelo de Educación Flexible, una estrategia orientada a garantizar la permanencia y culminación de la educación media de los deportistas del Equipo Bogotá, mediante ajustes académicos acordes con las exigencias del alto rendimiento.

La iniciativa fortalece la Carrera Dual y permite que las y los deportistas continúen su formación académica sin afectar entrenamientos, competencias y concentraciones, reduciendo riesgos de rezago y deserción. El modelo se desarrolla a través del Colegio Integrado de Fontibón, con modalidades pedagógicas flexibles y acompañamiento docente especializado para el grupo de Talentos Excepcionales.

El diagnóstico inicial evidenció dificultades para acceder a esquemas educativos que equilibraran responsabilidades académicas y deportivas. En respuesta, el MEF contempla ajustes curriculares, permisos y acompañamientos que aseguran compatibilidad entre ambos procesos.

Durante 2026, la estrategia operará en el auditorio de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, de lunes a viernes entre la 1:00 y las 3:30 de la tarde Actualmente, 36 deportistas del Equipo Bogotá están vinculados al modelo. A la fecha, 35 han manifestado interés y 26 ya se encuentran matriculados, cursando grados de sexto a undécimo, con mayor concentración en octavo, noveno y décimo.



Los beneficiarios hacen parte del esquema de apoyos definido en la Resolución 1510 de 2024 y representan disciplinas como paranatación, levantamiento de pesas, ciclismo MTB, BMX freestyle, taekwondo, triatlón, fútbol, karate, lucha y voleibol sentado.