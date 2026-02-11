En vivo
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella

Por el podio y el diploma: Bogotá lanza programa para que deportistas no abandonen el colegio

Los deportistas representan disciplinas como paranatación, levantamiento de pesas, ciclismo MTB, BMX freestyle, taekwondo, triatlón, fútbol, karate, lucha y voleibol sentado.

Instituto de Recreación y Secretaría de Educación lanzan modelo flexible deportivo
Foto: suministrada
Por: Gerardo Sojo
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

