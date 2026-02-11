Millonarios vs. Águilas Doradas HOY: EN VIVO, online y gratis la Liga BetPlay 2026

Noche de buen fútbol en El Campín gracias a Millonarios hoy miércoles, 11 de febrero, cuando reciba a Águilas Doradas por la sexta fecha de la Liga BetPlay. Esto tras el regreso de los duelos en el estadio tras una breve pausa por el mal estado de la cancha y como petición por parte de Dimayor de la mano de Sencia, administradora del escenario.



¿A qué hora juega Millonarios HOY? ¿Dónde juega?

El cuadro albiazul regresa a su casa: El Campín. Tras los problemas que presentó la cancha, el recinto volverá a albergar un duelo apasionante que comenzará este miércoles, 11 de febrero, a partir de las 6:30 de la tarde ante Águilas Doradas, partido correspondiente a la sexta fecha de la Liga BetPlay.

Duelo de suma importancia para el cuadro embajador tras el irregular inicio de temporada en donde solo ha sumado dos puntos en cinco partidos disputados, por lo tanto, deberá conseguir una victoria para poder escalar posiciones y acercarse a los ocho primeros. Por ende, los albiazules tendrán un duelo crucial en donde el coloso de la 57 se vestirá de fiesta en este choque, a la espera de que crezca el nivel del partido a partir de este encuentro.

Convocados Millonarios HOY vs. Águilas Doradas

Porteros



Guillermo de Amores Diego Novoa

Defensas



Carlos Sarabia Samuel Martín Édgar Elizalde Sergio Mosquera Jorge Arias Danovis Banguero Sebastián Valencia Andrés Llinás

Volantes



Carlos D. Quintero Dewar Victoria Rodrigo Ureña Mateo García Stiven Vega Álex Castro

Delanteros



Falcao García Leonardo Castro Julián Angulo Rodrigo Contreras Sebastián Mosquera Jorge Hurtado

DT: Fabián Bustos



Posibles alineaciones Millonarios vs. Águilas Doradas